La respuesta de ETECSA al corte de internet en Cuba: "Es una afectación"

Servicio Internet ETECSA/Policía reprimiendo en Cuba Foto © Captura pantalla/Antena3/Cubatel

Una supervisora del servicio al cliente de ETECSA respondió a un cliente en Pinar del Río que los cortes de internet se deben a "una afectación”.

Aunque el monopolio estatal de las comunicaciones en la Isla aún no ha dado ninguna explicación oficial sobre el corte de ese servicio desde el domingo último, la supervisora aseguró este martes al airado cliente que “la empresa está buscando opciones para resolver la afectación” del servicio.

“A las 10:29 a.m. hablé con la operadora Carmen, de la delegación territorial de ETECSA en Pinar del Río. Esta me transfirió con la supervisora que intentó calmar mi indignación con un cuento chino. Desde las 11:00 p.m. de ayer me recargaron desde el exterior, y es ahora que consigo hacer esta publicación gracias al servicio de Nauta Hogar. Mi 4G sigue muerta”, denunció en su perfil de Facebook Yerandy Pérez Aguilar.

Yerandy igual decidió publicar la conversación con estas empleadas de ETECSA. Aseguró que “todos los afectados deberían hacer lo mismo, porque se trata, simplemente, de reclamar el cumplimiento de un convenio proveedor-cliente. Yo pagué, dame lo mío”.

En el diálogo que sostuvo con la empleada se escucha a Yerandy preguntar por qué siguen aceptando recargas desde el exterior, “embolsillándose el dinero”, y no ponen Internet.

“Le voy a indicar a usted la información que nos brindó la empresa. La empresa está tomando medidas, está buscando opciones. En cuanto se restablezca todo, se harán los ajustes pertinentes a todos los usuarios afectados, pero hay que seguir esperando porque es una afectación lo que hay”, respondió la supervisora.

Para Yerandy la respuesta de la empleada no fue más que “un cuento chino” lo que le acababan de responder. En la grabación dice además “Yo sabía que era un cuento chino lo que me iban a decir, pero yo tenía que desahogarme. Ahora tramítalo, pero sepa que el pueblo no es bobo”.

Desde el domingo último, tras el estallido social ocurrido en la Isla, el servicio de Internet se encuentra bloqueado, de acuerdo con denuncias de los usuarios de ETECSA.

La plataforma NetBlocks, dedicada al monitoreo de Internet a nivel global, aseguró que “las métricas muestran que las plataformas de comunicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram están siendo bloqueadas por ETECSA”.

“Los hallazgos corroboran los informes de los usuarios sobre interrupciones en los servicios por parte de la compañía ETECSA, que es la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, propiedad del gobierno, y que también opera la red celular de Cubacel”.

Tambien el Open Observatory of Network Interference (OONI), un proyecto de software libre que busca potenciar la descentralización para aumentar la transparencia sobre los actos de censura de Internet en el mundo, confirmó el apagón en Cuba.

Igual la plataforma IODA del Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA), encargada de monitorear internet para identificar cortes macroscópicos en la red, también dio cuenta del corte ocurrido el pasado domingo en Cuba.

El corte del servicio de Internet en la Isla se ha hecho más notorio después que comenzó la represión de las autoridades contra los civiles pacíficos que salieron a reclamar libertades y cambios por la crítica situación interna del país, asolado por la pandemia, apagones y escasez de recursos.

Tras la gran lección del periodismo ciudadano hecha por los manifestantes durante las protestas, sobrevino en la isla un apagón deliberado del servicio de Internet para restar visibilidad a la represión de las fuerzas policiales y sus cuerpos especiales, incluidos grupos civiles de las organizaciones políticas y de masas, conocidos como destacamentos de repuesta rápida.

Los cortes del servicio de Internet es una medida recurrente de las autoridades en Cuba para restar visibilidad a las inconformidades contra el régimen.

A finales de noviembre último, NetBlocks igual señaló la interrupción parcial de las redes sociales en Cuba, durante las protestas relacionadas con el 27N y el Movimiento San Isidro (MSI).