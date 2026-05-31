Un año después del tarifazo, Etecsa recauda millones y los cubanos siguen con una conectividad cada vez peor

Un año después, no hay evidencia de las prometidas mejoras

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Un año después de que la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) implementara su polémico tarifazo, que limitó las recargas en pesos cubanos a 360 pesos cubanos mensuales y creó planes en dólares de hasta 35 dólares, los cubanos constatan que la conexión empeoró en lugar de mejorar, y que los millones recaudados no se tradujeron en ninguna mejora visible.

"Cada dia la conexión empeora. Ni con electricidad hay conectividad. Para más males, con la pésima conexión, los 4.5 G (el básico de 360 CUP) se puede agotar en un par de horas y sin lograr la anciana y necesaria conexión", subrayó este sábado la ingeniera y empresaria Yulieta Hernández Díaz en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Yulieta Hernández Díaz

La medida entró en vigor el 30 de mayo de 2025 con el argumento oficial de captar divisas para sostener y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó ante la Asamblea Nacional que en apenas 46 días el monopolio estatal de las telecomunicaciones recaudó más de 24 millones 839 mil dólares, a un promedio de 540,000 dólares diarios, al tiempo que prometió reinvertirlos en infraestructura.

Un año después, no hay evidencia de esas mejoras. Según el Speedtest Global Index de mayo, Cuba registra apenas 7,21 Mbps de velocidad, lo cual la ubica en el último lugar de América Latina y entre los países con internet más lento del mundo.

La crisis energética agrava el panorama. En abril, tras el sexto apagón total en año y medio, el tráfico de internet en Cuba cayó 65 %, con provincias registrando velocidades por debajo de 2 Mbps y La Habana bajando de 1 Mbps en algunos casos.

La propia Etecsa reconoció en diciembre que sus baterías de respaldo solo permiten unas horas de funcionamiento durante los apagones.

Para colmo, en enero la empresa impuso nuevas tarifas de roaming internacional de hasta tres dólares por minuto en llamadas, un dólar por SMS y un dólar por megabyte de datos.

Los ciudadanos denuncian además que el paquete básico de 4,5 GB, el que cuesta 360 CUP, se agota en pocas horas sin lograr una conexión estable.

Un usuario describió la situación con detalle. "Gasto casi un giga diario sin haber descargado ni visualizado mucho... sumando todo no llega al consumo que me pone el contador de datos móviles. Al final en cuatro días me manda Etecsa el mensaje: "Ha consumido la mayoría del paquete de datos"".

Otro ciudadano calculó que si en los primeros 45 días se recaudaron unos 46 millones de dólares, la proyección para los siguientes 12 a 14 meses superaría los 320 millones: "¿Y????", preguntó sin obtener respuesta.

La percepción generalizada es que el tarifazo nunca tuvo como objetivo mejorar el servicio. "El objetivo no era que mejorara, era simplemente desconectar al cubano de las redes porque la verdad la tenemos por horas", escribió una ciudadana.

Otra resumió la situación con crudeza: "Internet es otro lujo. Como la electricidad, el agua, la alimentación y la medicación".

La medida también afecta a estudiantes y docentes en la semipresencialidad, a trabajadores remotos y a quienes dependen de la conectividad para acceder a servicios básicos.

Un residente de Madruga, Mayabeque, denunció este mes que cuando se va la electricidad mueren también la conexión a internet y los servicios móviles y fijos, lo cual deja a la comunidad sin posibilidad de llamar a bomberos, policía o una ambulancia.

El régimen descartó revertir el tarifazo desde el principio. El gobernante Miguel Díaz-Canel rechazó dar marcha atrás y una fuente interna de Etecsa confirmó que "la decisión se tomó a nivel de país".

Mientras tanto, el monopolio de Etecsa fue extendido hasta 2036, y cerró cualquier posibilidad de competencia para los usuarios cubanos.