Ulises Toirac carga contra ETECSA: exige invertir las ganancias o abrir las puertas a Starlink

El humorista y actor Ulises Toirac publicó este miércoles una carta abierta en tono sarcástico dirigida a ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones, en la que le exige que reinvierta las millonarias ganancias acumuladas tras el tarifazo de 2025 o, en su defecto, que permita la entrada de Starlink a Cuba.

En el texto publicado en su perfil de Facebook, fechado irónicamente como «Año de la destimbalación decisiva», Toirac apunta directamente al dinero enviado por la diáspora cubana para sostener las cuentas de sus familiares en la isla: «Estás contribuyendo al encabronamiento popular, piénsalo: Si funcionaras como es debido, invirtiendo toda la magua que te han ingresado los cubanos que viven afuera y mantienen las cuentas de los moribundos (o sea, nosotros)... todo ese dineral que te has embolsillao después del tarifazo».

El humorista traza un paralelo con la Unión Eléctrica (UNE), que tras reconocer su incapacidad para garantizar el suministro eléctrico terminó levantando la prohibición de importar paneles solares fotovoltaicos.

«Entrégate, como la UNE, que dijo: 'Yo no puedo, no sirvo para dar corriente, hágansela ustedes', y desprohibió las plantas fotovoltaicas QUE ESTABAN PROHIBIDAS (no sé si te acuerdas que no se podían entrar y no era por el bloqueo)... Deja que la gente se compre su Starlink, y quítate ese rollo de arriba», escribe Toirac.

La propuesta tiene un trasfondo político claro: si ETECSA no puede ofrecer un servicio digno, que ceda el espacio a alternativas privadas, igual que hizo la UNE con la energía solar.

Toirac también cuestiona que la empresa ni siquiera mantenga los beneficios para sus propios trabajadores: «¡Ni buen servicio das de telefonía normal!», y remata con una exigencia directa sobre las inversiones pendientes: «¡Coño mija, entonces afloja el baro! No lo tienes que sacar de ninguna otra empresa como hacen los demás... ¡si tú lo tienes!... Ponle plantas a las torres, aumenta las capacidades reales. Invierte mi vida, que ¡solo con pistola no se cobra, mi china!»

La crítica llega con cifras que la respaldan. En los primeros 46 días tras el tarifazo de mayo de 2025, ETECSA recaudó más de 24,8 millones de dólares —unos 540,000 dólares diarios, según informó el primer ministro Manuel Marrero. Sin embargo, el servicio no mejoró: Cuba registró en mayo de 2026 apenas 7,21 Mbps en el índice global de velocidad de Speedtest, entre los más bajos de la región.

La infraestructura tampoco aguanta los apagones. La red móvil también se apaga porque las baterías de respaldo de las torres solo funcionan unas pocas horas durante los cortes eléctricos. Tras el apagón total de marzo de 2026, el tráfico de internet cayó un 65% y tardó 29 horas en restablecerse.

Starlink, por su parte, sigue prohibido en Cuba. El régimen lo considera ilegal sin autorización del Ministerio de Comunicaciones, y la aduana cubana volvió a decomisar equipos Starlink en el aeropuerto en junio pasado. Nuevas regulaciones aprobadas en 2026 reforzaron esa prohibición.

La publicación va acompañada de una fotografía que resume la paradoja: un edificio habanero en ruinas, con la pintura descascarada y un tendedero de ropa, donde destaca en el balcón una antena Starlink junto a un cartel artesanal de «Alquilo cuarto».

No es la primera vez que Toirac apunta a ETECSA. En julio pasado ya había exigido explicaciones sobre el destino del dinero recaudado, y en junio preguntó públicamente dónde estaba el dinero del tarifazo. La empresa estatal, hasta ahora, no ha respondido a ninguna de esas interpelaciones.