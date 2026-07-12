Ulises Toirac describe la pesadilla de vivir en Cuba: «Apagándote para sobrevivir las horas sin luz y sin esperanzas»

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El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este domingo en Facebook una reflexión descarnada sobre la vida bajo los apagones en Cuba, en la que retrata con precisión la rutina de supervivencia de millones de cubanos y concluye con una sentencia política directa contra quienes gobiernan la Isla.

En el texto, Toirac describe el día a día de quien se mueve por su casa guiado por «la luz de algún bombillo recargable», administra el agua «con el rigor que impone no saber cuándo vas a volver a tener la posibilidad» y vive con «la guillotina de la oscuridad» pendiendo sobre el cerebro cada vez que regresa la electricidad.

El humorista emplea el neologismo «sobremurió» para referirse a alguien cercano que falleció «por causas naturales», hastiado de la miseria y frustrado día tras día «con una vida inservible que lo condujo al anonimato hasta de sí mismo».

También describe a los niños cubanos discutiendo en la calle con cuerpos «delgados, sudados y empercudidos», y cuestiona que las torres de ETECSA queden fuera de servicio durante los cortes porque sus baterías están muertas, dejando sin comunicaciones a quienes pagan ese servicio en dólares.

«Lo más penoso es que no tiene final. Seguirá indefinidamente cada vez peor porque no hay soluciones al Holocausto», escribió Toirac, en lo que constituye uno de los diagnósticos más crudos que una figura pública dentro del país ha formulado sobre la crisis que consume a Cuba.

La reflexión cierra con una crítica política sin ambigüedades: «Mira cómo sobremueres, viendo tipos de uno y otro bando, alimentados y lozanos, decidiendo lo que es mejor para ti».

Captura de Facebook / Ulises Toirac

La publicación llega en el peor momento energético de la historia de Cuba. El 8 de julio, el Sistema Electroenergético Nacional registró un déficit histórico de 2,341 MW, afectando al 73 % de la población de forma simultánea.

El 10 de julio se produjo el cuarto apagón total del año, el octavo en dos años, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW. En Matanzas, los cortes han alcanzado 87 horas consecutivas; en La Habana, el promedio es de 15 horas diarias.

Las causas son estructurales: termoeléctricas con entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento, 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible, y la interrupción del suministro de petróleo venezolano desde enero de 2026.

La respuesta del régimen ha sido llamativa por su vacuidad.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz atribuyó la crisis al embargo estadounidense, calificándola de «genocidio», ignorando que el colapso responde a décadas de desinversión y mala gestión del propio régimen.

Días antes del colapso, Miguel Díaz-Canel se limitó a pedir que se «organicen mejor» los apagones, sin anunciar ninguna medida para incrementar la capacidad de generación.

Este domingo también se cumplió el quinto aniversario de las protestas del 11J de 2021, con cacerolazos en Guanabacoa y protestas en La Habana Vieja, donde vecinos gritaron «queremos libertad, no corriente».

La reflexión de este domingo es la culminación de una semana de posicionamientos críticos de Toirac.

El 4 de julio exigió la liberación de todos los presos políticos y días después cuestionó qué tipo de revolución decide quién debe dar un paso al frente.