Músico cubano Alain Pérez pide la libertad del influencer Eddy Ceballos

El músico cubano Alain Pérez se sumó este domingo a la campaña de solidaridad con el humorista y creador digital Eddy Ceballos al compartir en su perfil de Facebook una fotografía del joven y el mensaje: «Eddy es Inocente ….libertad».

El pronunciamiento llega horas después de que la madre de Ceballos, Marieta Pérez Alfaro, difundiera una carta escrita por su hijo desde prisión en la que rechaza los cargos de espionaje que le imputa el régimen cubano.

En esa carta, Ceballos escribió desde la cárcel: «Soy un artista, no un espía; un humorista que muestra la realidad que está a la vista de todos, no un delincuente».

Ceballos cerró su carta con una frase que resume el espíritu de su campaña: «Mantengo la esperanza de encontrarnos para seguir compartiendo las crónicas de la descojonancia por las calles de mi querida, agujereada y rota Habana. Con la fe y el amor intactos».

El creador del canal satírico Despingovery Channel lleva dos meses detenido sin que el caso haya llegado a juicio.

Fue arrestado el 1 de junio de 2026 en el municipio Diez de Octubre, La Habana, por un operativo de la Seguridad del Estado, días después de publicar un video en el que exploraba una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría.

La acusación inicial fue «invasión de propiedad militar», cargo que la organización jurídica Cubalex denunció como inexistente en el Código Penal cubano vigente.

Posteriormente, el caso fue reencuadrado bajo el artículo 116 del Código Penal, por «revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado», delito que puede acarrear penas de 10 a 30 años, cadena perpetua o incluso pena de muerte.

La familia ha señalado que la instalación filmada había sido desactivada en 2025.

El régimen también detuvo al camarógrafo del canal, Christian Rodríguez Riverón, quien permanece recluido en Boyeros enfrentando cargos similares de espionaje.

La esposa de Ceballos, Daniela Escarra, ha sido una de las voces más firmes en denunciar la situación.

«Tengo la convicción de que se está intentando convertir a Eddy en un ejemplo para enviar un mensaje de miedo a los demás», declaró Escarra públicamente en julio.

Alain Pérez no es la primera figura pública en alzar la voz por el caso: el comediante Ulises Toirac también expresó su apoyo a Ceballos en junio, señalando que sus temores sobre las leyes de comunicación en Cuba se confirmaban.

El músico, que reside fuera de Cuba, tiene un historial de pronunciamientos contra la represión del régimen: durante las protestas del 11J de 2021 condenó públicamente la violencia oficial, y en junio de este año alzó la voz ante la crisis eléctrica con el mensaje «Me sumo al dolor de mi pueblo y denuncio».