Rodri, el motor de España: a un paso de hacer historia en la final del Mundial

Rodri será una vez más el eje del mediocampo de La Roja cuando España dispute este domingo la final del Mundial 2026 ante Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El volante del Manchester City llegará a ese partido con 70 internacionalidades y 12 como capitán de la "Furia Roja".

Más allá del hito personal, el madrileño tiene ante sí la posibilidad de convertirse en el quinto capitán en la historia de España en levantar un trofeo con la absoluta. Solo lo lograron antes Ferran Olivella (Eurocopa 1964), Iker Casillas (Eurocopas 2008 y 2012, Mundial 2010), Jordi Alba (Nations League 2023) y Álvaro Morata (Eurocopa 2024).

Las cifras que Rodri ha acumulado a lo largo del torneo no tienen precedentes. Sus 655 pases completados representan la marca más alta registrada por un jugador en una sola edición de la Copa del Mundo desde que existen datos comparables, es decir, desde 1966.

En campo contrario, su dominio también roza lo histórico. Con 371 pases completados en territorio rival, únicamente le superan en los registros de todos los tiempos Dunga, con 393 en el Mundial de Estados Unidos 1994, y Xavi Hernández, con 391 en Sudáfrica 2010.

Su capacidad para romper líneas defensivas ha sido igualmente determinante. Desde 2010, solo Xabi Alonso —con 126 en aquel mismo torneo— y Toni Kroos —con 109 en Brasil 2014— superaron los 106 pases que rompieron líneas que el mediocampista ha firmado en este Mundial.

La influencia de Rodri no se agota en la distribución. Lidera el torneo en recepciones bajo presión, con 232, y es el jugador que más metros ha recorrido en toda la competición: 83.802 metros en total.

El camino de España hasta la final ha sido sólido. La Roja eliminó a Francia 2-0 en semifinales el 14 de julio en Arlington, Texas, y llega al partido decisivo invicta en los últimos tramos del torneo.

Argentina, el rival de este domingo, llega como bicampeona defensora del mundo tras su título en Qatar 2022 y superó a Inglaterra 2-1 el 15 de julio en Atlanta, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El contexto histórico añade peso al duelo: es la primera vez que España y Argentina se miden en una final de Copa del Mundo. Para La Roja, la victoria supondría su segunda estrella mundialista, 16 años después de la conseguida en Sudáfrica 2010 ante Países Bajos, con el gol de Iniesta en el minuto 116.

España volverá a apoyarse en el futbolista que mejor encarna su estilo: «el encargado de marcar el ritmo, conectar todas las líneas y sostener el funcionamiento de una selección que sueña con conquistar su segunda estrella».