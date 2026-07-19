Mbappé lidera la carrera por la Bota de Oro: ¿podrá Messi alcanzarlo en la final?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputa este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, no solo definirá al campeón del mundo: también decidirá quién se lleva la Bota de Oro del torneo, un premio que en este momento encabeza el francés Kylian Mbappé.

El delantero galo cerró su participación con 10 goles y cuatro asistencias, cifra que consolidó con un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, disputado el sábado. Francia cayó en ese encuentro 6-4 y terminó cuarta, pero Mbappé se marchó del torneo como líder indiscutible de la tabla de artilleros.

Su principal perseguidor es Lionel Messi, quien llega a la final con ocho tantos y cuatro asistencias. El capitán argentino, de 39 años y en lo que se presume su sexto y último Mundial, tendrá 90 minutos —o más— para intentar alcanzar o superar al atacante francés frente a España.

El duelo por la Bota de Oro añade una dimensión extra a la rivalidad entre ambos. Mbappé ya completó su trabajo y espera desde fuera; Messi aún tiene una oportunidad sobre el césped para disputarle el premio individual.

El desempate, en caso de igualdad en goles, se resuelve primero por asistencias —más asistencias gana— y luego por minutos jugados —menos minutos gana—. Con ambos empatados en cuatro asistencias, si Messi iguala a Mbappé en goles, el criterio decisivo serían los minutos sobre el campo.

La carrera por el liderato histórico también está en juego. El sábado, con su doblete ante Inglaterra, Mbappé llegó a 22 goles en tres Mundiales (2018, 2022 y 2026), superando los 21 de Messi y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la competición. Messi había establecido ese récord el 22 de junio de 2026 al superar los 16 tantos de Miroslav Klose con un doblete ante Austria en Dallas. Una anotación en la final le permitiría recuperarlo.

Detrás de Mbappé y Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026 aparecen el inglés Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland, ambos con siete goles, aunque ya no pueden incrementar su cuenta tras la eliminación de sus selecciones.

Entre los jugadores que sí estarán en la final, el español Mikel Oyarzabal es el único con opciones de entrar en la pelea, aunque con cinco goles y una asistencia necesitaría una actuación histórica para disputarle el liderato a Mbappé.

El resto del top 10 lo integran Ousmane Dembélé y Harry Kane, con seis goles cada uno, e Ismaïla Sarr, Julián Quiñones y Vinícius Júnior, con cuatro tantos respectivamente.

Más allá del título, la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium es inédita en la historia de los Mundiales y ofrece un duelo paralelo que trasciende el marcador: Messi tendrá una última oportunidad para arrebatarle a Mbappé tanto la Bota de Oro como el récord de máximo goleador histórico de la competición.