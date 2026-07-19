Díaz-Canel y Lis Cuesta van de paseo a El Náutico

Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza visitaron este sábado el Círculo Social Obrero «Félix Elmusa», en el reparto Náutico del municipio de Playa, La Habana.

La Presidencia de Cuba presentó la visita como «recorrido de trabajo» y aprovechó para exhibir la reapertura de la instalación como un supuesto triunfo colectivo en medio de la crisis.

La instalación, conocida popularmente como El Náutico, reabrió a inicios de julio tras cuatro meses de rehabilitación liderada por la Corporación de la Aviación Cubana (CACSA).

El mandatario y su esposa recorrieron las áreas de buceo, una galería de arte, gimnasio, sala de juegos, pizzería, cafetería, piscina, panadería-dulcería, terreno de béisbol y sala infantil.

El detalle más revelador de la rehabilitación no son sus instalaciones. El centro tuvo que instalar paneles solares, inversores y baterías para funcionar de forma autónoma, al margen de una red eléctrica nacional en colapso.

Mientras Díaz-Canel paseaba por El Náutico, el resto de los círculos sociales obreros del país permanece en ruinas.

El patrón de selectividad del régimen es difícil de ignorar

El verano de 2025, Díaz-Canel inauguró el restaurado Club de las FAR, el antiguo Miramar Yacht Club, una instalación de acceso exclusivo para militares.

En 2026 le tocó el turno de rehabilitación a El Náutico, un círculo social obrero para trabajadores de aviación, transporte y comunicaciones. La población puede acceder a la zona de playa de este recinto, pero no tiene acceso a otras áreas y servicios que son exclusivos para socios.

El grueso del patrimonio recreativo popular cubano, mientras tanto, se deteriora sin que nadie intervenga.

La presencia de Lis Cuesta en el paseo añade otra capa de contraste. La esposa del mandatario, sin cargo oficial en el Estado, suele aparecer en momentos puntuales, en actividades de corte sociocultural y en algunas políticas de participación masiva.

La frase con la que Díaz-Canel cerró su visita a El Náutico suena a burla para millones de cubanos sin luz, sin agua y sin espacios de recreo: «Esta es una experiencia que puede ser multiplicada».

La gestora del centro, Maytée Crespo Alonso, fue más honesta: «El reto es sostenerlo».