Díaz-Canel y Lis Cuesta van de paseo a El Náutico

Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza visitaron este sábado el Círculo Social Obrero «Félix Elmusa», en el reparto Náutico del municipio de Playa, La Habana.
La Presidencia de Cuba presentó la visita como «recorrido de trabajo» y aprovechó para exhibir la reapertura de la instalación como un supuesto triunfo colectivo en medio de la crisis.
La instalación, conocida popularmente como El Náutico, reabrió a inicios de julio tras cuatro meses de rehabilitación liderada por la Corporación de la Aviación Cubana (CACSA).
El mandatario y su esposa recorrieron las áreas de buceo, una galería de arte, gimnasio, sala de juegos, pizzería, cafetería, piscina, panadería-dulcería, terreno de béisbol y sala infantil.
El detalle más revelador de la rehabilitación no son sus instalaciones. El centro tuvo que instalar paneles solares, inversores y baterías para funcionar de forma autónoma, al margen de una red eléctrica nacional en colapso.
Mientras Díaz-Canel paseaba por El Náutico, el resto de los círculos sociales obreros del país permanece en ruinas.
- El Havana Yacht Club, convertido en CSO «Julio Antonio Mella», está completamente clausurado y en estado de abandono total, según documentación de junio de 2026.
- El Casino Español de La Habana y el Club Social Marcelo Salado en Jaimanitas corren la misma suerte.
- La instalación «La Concha» fue destruida por un incendio en diciembre de 2024 tras décadas de desidia.
El patrón de selectividad del régimen es difícil de ignorar
El verano de 2025, Díaz-Canel inauguró el restaurado Club de las FAR, el antiguo Miramar Yacht Club, una instalación de acceso exclusivo para militares.
En 2026 le tocó el turno de rehabilitación a El Náutico, un círculo social obrero para trabajadores de aviación, transporte y comunicaciones. La población puede acceder a la zona de playa de este recinto, pero no tiene acceso a otras áreas y servicios que son exclusivos para socios.
El grueso del patrimonio recreativo popular cubano, mientras tanto, se deteriora sin que nadie intervenga.
La presencia de Lis Cuesta en el paseo añade otra capa de contraste. La esposa del mandatario, sin cargo oficial en el Estado, suele aparecer en momentos puntuales, en actividades de corte sociocultural y en algunas políticas de participación masiva.
La frase con la que Díaz-Canel cerró su visita a El Náutico suena a burla para millones de cubanos sin luz, sin agua y sin espacios de recreo: «Esta es una experiencia que puede ser multiplicada».
La gestora del centro, Maytée Crespo Alonso, fue más honesta: «El reto es sostenerlo».
Preguntas Frecuentes sobre la Visita de Díaz-Canel a El Náutico y la Situación de los Círculos Sociales en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el propósito de la visita de Díaz-Canel a El Náutico?
La visita fue presentada por el gobierno cubano como un "recorrido de trabajo". Durante ella, Díaz-Canel y su esposa recorrieron varias instalaciones del Círculo Social Obrero «Félix Elmusa» en La Habana, destacando la reapertura del centro como un logro en medio de la crisis actual.
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¿Cómo se ha rehabilitado El Náutico frente a la crisis energética en Cuba?
El Náutico ha sido equipado con paneles solares, inversores y baterías para funcionar de manera autónoma, independiente de la red eléctrica nacional que está en colapso.
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¿Cuál es el estado de otros círculos sociales obreros en Cuba?
La mayoría de los círculos sociales obreros en Cuba están en ruinas o abandonados. Ejemplos son el CSO «Julio Antonio Mella» y el Club Social Marcelo Salado, que están en estado de abandono, mientras que otros como "La Concha" han sido destruidos.
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¿Qué impacto tienen las sanciones de EE.UU. sobre Díaz-Canel y su familia?
Las sanciones de EE.UU. afectan directamente al presidente Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y su entorno familiar, prohibiendo transacciones con individuos y empresas estadounidenses y bloqueando sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.
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¿Qué reacciones ha generado la visita de Díaz-Canel a El Náutico entre la población cubana?
La visita ha generado críticas por parte de la población cubana, ya que muchos ven la rehabilitación selectiva de El Náutico como una burla en medio de la grave crisis económica y el deterioro de otros espacios recreativos en la isla.
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