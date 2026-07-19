VIDEO: Así detuvo la policía a conductor que iba a más de 100 mph en condado Martin

Un conductor del condado Palm Beach fue arrestado el martes pasado tras protagonizar una peligrosa persecución a más de 100 mph por la State Road 710 en Indiantown, Florida, según informó la Oficina del Sheriff del condado Martin.

El incidente comenzó cuando un agente detectó a Markell Travon Tillman, de 33 años, circulando a 84 mph en una zona de 45 mph al volante de un SUV Kia gris 2024.

Al intentar detenerlo, Tillman no solo ignoró las luces y sirenas de emergencia, sino que aceleró hasta superar las 100 mph, adelantó vehículos cruzando líneas dobles amarillas y se desvió hacia el arcén de hierba para esquivar el tráfico más lento, según el informe de arresto.

Por razones de seguridad, el agente en tierra abandonó la persecución cerca de SW Tommy Clements Street tras registrar la matrícula del vehículo, pero la MCSO mantuvo contacto visual desde el aire mientras Tillman se dirigía hacia Palm City convencido de haber escapado.

Lo que el conductor no sabía es que los agentes ya se habían adelantado: desplegaron bandas de púas en Martin Highway cerca de Allapattah Road, lo que desinfló los neumáticos del Kia y detuvo el vehículo a escasa distancia de la Interestatal 95.

Tillman abandonó el auto e intentó huir a pie hacia una zona de hierba, pero las cámaras corporales registraron cómo los agentes lo derribaron y arrestaron a pocos metros del vehículo.

Las imágenes aéreas del helicóptero de la MCSO y el video de cámara corporal del arresto muestran toda la secuencia, desde la persecución hasta la captura.

El detenido vestía unos pantalones cortos con las frases «No te desgastes antes de llegar a la cima» y «Ve con todo o vete a casa», lo que la oficina del sheriff aprovechó en su comunicado.

«Esta vez, no estuvo a la altura de las frases de su pantalón corto. De hecho, se desgastó, y no logró salir de Martin County. Markell se pasó de la raya y terminó en una nueva casa: la cárcel del condado de Martin».

Tillman enfrenta múltiples cargos, entre ellos huir y evadir a la autoridad, huida agravada con lesión o daños, conducir a más de 100 mph y manejar con licencia suspendida o revocada. Además, tenía una orden de arresto activa del condado Jefferson por cargos relacionados con drogas.

El sheriff John Budensiek no ocultó su asombro: «Que haya conducido así, teniendo ya múltiples órdenes de arresto y sin estar autorizado a manejar, está más allá de mi comprensión».

El arresto ocurrió en el marco del operativo contra el exceso de velocidad en Florida conocido como Operación Southern Slow Down, desarrollado entre el 13 y el 18 de julio con la participación de más de 490 agencias de cinco estados del sureste, que resultó en más de 7,000 multas por velocidad en Florida.

La SR-710 acumula 31 accidentes fatales con 39 muertos en los últimos 10 años, y solo entre junio y julio de 2026 han fallecido al menos seis personas en esa vía. Budensiek ha pedido al Departamento de Transporte de Florida ampliar la carretera, aunque las obras no comenzarían antes de 2027.

«Esto no es un accidente aquí o allá», advirtió el sheriff. «Tenemos un patrón constante de muertes en esta carretera».