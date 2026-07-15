Florida lanza operativo contra el exceso de velocidad y aumenta la vigilancia en autopistas: Esto es lo que debes saber

Vehículo de la Patrulla de Carreteras de Florida (Imagen de referencia)

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y más de 490 agencias policiales de cinco estados del sureste del país pusieron en marcha el lunes 13 de julio la Operación Southern Slow Down.

Se trata de un despliegue regional que se extenderá hasta el sábado 18 de julio y que tiene como fin reducir los accidentes fatales causados por el exceso de velocidad en autopistas e interestatales.

Según informó la prensa local, el operativo reúne a las fuerzas del orden de Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee, los cinco estados que integran la Región IV de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

¿Qué conductas vigilarán los agentes?

Aunque la velocidad es el foco principal, según Univision Orlando los agentes también atenderán otras conductas de riesgo. Entre ellas figuran:

-Conducción agresiva.

-Cambios inseguros de carril.

-Conducir demasiado cerca del vehículo de adelante.

-Uso del teléfono celular al volante.

-Conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI).

-Incumplimiento del cinturón de seguridad.

Las autoridades no revelaron los puntos exactos de vigilancia, aunque los patrullajes se concentrarán en corredores con antecedentes de accidentes, como la I-95 en Miami, la I-4 en Tampa y la Florida Turnpike en Orlando.

¿Quién lidera el operativo en Florida?

En el estado, la FHP encabeza el despliegue junto al Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV), con el respaldo de oficinas del sheriff y departamentos de policía municipales.

El secretario del FDOT, Jared W. Perdue, fue uno de los funcionarios que anunció el inicio de la campaña: «Las conductas inseguras al volante, como el exceso de velocidad, son un factor importante en las muertes y lesiones graves en nuestras carreteras».

El coronel Gary Howze, director de la Florida Highway Patrol, subrayó que conducir a exceso de velocidad «es una decisión consciente» que cuesta vidas, y explicó que el despliegue combina mayor presencia policial con acciones de educación vial en los cinco estados.

El marco legal: Conducir rápido puede ser un delito penal

Desde el 1 de julio de 2025, Florida aplica la Ley HB 351, que endurece las penas por exceso de velocidad y convierte en delito penal circular a 50 millas por hora o más sobre el límite, o a 100 mph o más en cualquier vía.

La primera infracción puede acarrear hasta 30 días de cárcel y una multa de hasta $500; la segunda, hasta 90 días de prisión y $1,000; y una tercera en cinco años puede derivar en la suspensión de la licencia por entre 180 días y un año.

Los números que explican la urgencia

En promedio, ocho personas mueren y 49 resultan gravemente heridas cada día en las carreteras de Florida, según el FDOT.

En 2023, el exceso de velocidad fue factor en más de 16,000 accidentes en el estado, con cerca de 170 muertes y más de 460 lesiones graves.

Además, conducir de noche en Florida es especialmente peligroso: entre 2020 y 2024, el 84.4% más de muertes por exceso de velocidad ocurrieron en horario nocturno, situando al estado como el segundo más peligroso del país para conducir de noche.

¿Qué pasó en la edición de 2025?

Los resultados del año anterior ilustran la magnitud del despliegue:

-Las más de 490 agencias participantes emitieron 52,990 multas y advertencias por exceso de velocidad en los cinco estados.

-Realizaron más de 1,440 arrestos por DUI.

-Aplicaron más de 2,230 sanciones por conducción temeraria.

-Registraron más de 3,000 infracciones por conducción distraída.

Solo en Florida, esa edición generó 28,377 citaciones por velocidad y 505 arrestos por DUI.

El operativo se enmarca en la iniciativa Target Zero del FDOT, cuya meta es reducir a cero las muertes y lesiones graves en las vías del estado.

El coronel Howze recordó que el objetivo va más allá de las multas: el llamado a los conductores, dijo, no debe limitarse a esta semana, «sino que permanezca cada vez que conduces un vehículo».