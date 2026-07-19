El destierro de Luis Manuel Otero Alcántara desata una ola de apoyo en las redes sociales

Luis Manuel Otero Alcántara en la Ermita de la Virgen de la Caridad de Miami

La decisión del régimen cubano de excarcelar y desterrar a Luis Manuel Otero Alcántara no solo puso fin a más de cuatro años de prisión para el artista y activista. También desencadenó una de las conversaciones más intensas de los últimos meses entre los cubanos dentro y fuera de la Isla, dejando al descubierto un estado de ánimo que contrasta con el discurso oficial.

Tan solo tres de las varias publicaciones de CiberCuba dedicadas a la noticia acumularon más de 41.000 reacciones, 4.383 comentarios y fueron compartidas 944 veces en cuestión de horas.

Más allá de las cifras, el contenido de esa conversación dibuja un panorama elocuente: predominan el alivio, la solidaridad y el reconocimiento hacia una de las figuras más emblemáticas del activismo cubano de los últimos años.

No se trata de un sondeo científico, pero sí de una fotografía espontánea del debate público generado por miles de personas. Y esa fotografía muestra que, para la sociedad civil independiente, la salida de Otero Alcántara fue recibida como una buena noticia.

La sensación dominante no fue la de una derrota por el destierro, sino la satisfacción porque uno de los presos políticos más conocidos del país hubiera conseguido abandonar la cárcel con vida.

"Ya eres libre", escribía un usuario. "Bienvenido a tierra de libertad", respondía otro.

"Gracias a Dios", "Qué alegría saber que estás bien", "Has sufrido demasiado", "Ahora toca recuperarte", "Mis respetos y admiración", "Eres un guerrero". Con distintas palabras, cientos de comentarios transmitían la misma idea: el reconocimiento al precio personal que ha pagado el fundador del Movimiento San Isidro por enfrentarse al régimen.

Muchos lectores recordaban los años de prisión, el hostigamiento constante y las denuncias sobre las condiciones de su encarcelamiento. Otros preferían mirar hacia adelante y celebrar simplemente que pudiera empezar una nueva etapa lejos de la persecución.

"Es uno de los valientes". "Ha sufrido mucho; hay que apoyarlo y protegerlo". "Gracias por tu gran labor como activista por la libertad de Cuba". "Más que merecido".

La conversación fue adquiriendo rápidamente un carácter colectivo. La historia de Otero Alcántara dejó de percibirse únicamente como la de un artista perseguido para convertirse en el reflejo de la situación que viven muchos otros opositores y presos políticos.

Por eso, junto a las felicitaciones aparecieron numerosos mensajes que ampliaban el foco.

"Libertad para Cuba y todos sus presos políticos". "Pronto Cuba será libre". "Ojalá todos los cubanos pudiéramos salir de aquí". "El destierro no va a cambiar tu forma de pensar". "Sigue luchando por los tuyos".

En muchos comentarios se percibe la convicción de que el régimen optó por expulsar del país a una figura incómoda, pero no logró borrar el significado político que ha adquirido durante años de activismo.

El exilio, para buena parte de quienes participaron en el debate, no representa el final de su compromiso, sino una nueva etapa desde la que podrá continuar denunciando la realidad cubana.

Como era previsible en una noticia de este impacto, también hubo comentarios críticos desde perfiles del oficialismo y las llamadas "ciberclarias".

Sin embargo, resulta llamativo que buena parte de esos mensajes reprodujera casi exactamente el mismo libreto que durante años ha acompañado las campañas de descrédito contra otros opositores, entre ellos José Daniel Ferrer.

Las acusaciones se repetían con muy pocas variaciones.

"Todo fue para conseguir el parole". "Ahora, con la green card, volverá de vacaciones". "Algo no me cuadra". "Qué fácil está soltando la dictadura a los supuestos más fuertes contra ellos". "Vamos a ver cuánto tarda en olvidarse de Cuba".

No eran críticas centradas en los hechos, sino en sembrar sospechas sobre las motivaciones del activista.

Ese patrón resulta conocido para quienes han seguido durante años el funcionamiento de la propaganda oficial y las campañas impulsadas desde la Seguridad del Estado contra periodistas independientes, artistas y líderes opositores.

El objetivo rara vez consiste en refutar las denuncias sobre la represión o la existencia de presos políticos. La estrategia pasa por desacreditar a quien las formula: atribuirle intereses económicos, ambiciones migratorias, pactos ocultos o cualquier otra sospecha que contribuya a erosionar su credibilidad.

Es el mismo mecanismo que se activó tras la reciente excarcelación de Ferrer y que ahora vuelve a aparecer en torno a Otero Alcántara. Sin embargo, el impacto de ese discurso resulta despreciable frente al apoyo mayoritario y la solidaridad expresada en miles de comentarios.

Los latigazos críticos quedaron ampliamente superados por una corriente de apoyo mucho más numerosa, en la que predominó el reconocimiento a los años de sacrificio del artista y el rechazo al destierro como herramienta de castigo político.

En medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba, el tono general de la conversación resulta especialmente significativo. Lejos del desánimo que suele dominar los debates sobre la realidad de la Isla, esta vez abundaron las expresiones de esperanza.

"La mejor noticia, sin duda". "Qué bueno que ya estás libre". "Recupera el tiempo perdido". "Ahora vive en libertad". "Qué alegría verte vivo".

Son frases sencillas, pero repetidas cientos de veces. Juntas componen una imagen difícil de ignorar.

El régimen consiguió sacar del país a uno de sus críticos más incómodos. Lo que no consiguió, al menos a juzgar por la conversación generada en las redes sociales, fue desacreditarlo ante la sociedad civil cubana.

Ese es, probablemente, el principal mensaje que deja este singular "sondeo" espontáneo entre miles de lectores: frente a la campaña de sospechas y descalificaciones, terminó imponiéndose una idea mucho más simple y mucho más repetida.

Después de años de prisión, Luis Manuel Otero Alcántara ya no estaba tras las rejas. Y para miles de cubanos, esa es, por encima de cualquier otra consideración, la noticia que esperaban celebrar.