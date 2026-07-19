EE.UU. envía más aviones a Medio Oriente: Trump podría estar preparando una nueva ofensiva contra Irán

La administración Trump desplegó este domingo cazas F-16 procedentes de la Base Aérea de Spangdahlem, en Alemania, y aviones furtivos F-35 desde la Base RAF Lakenheath, en el Reino Unido, hacia Oriente Medio, en lo que podría ser la preparación de una nueva ofensiva contra Irán, según informó la agencia EFE citando al diario The New York Times.
La información fue confirmada por funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato. Junto a los cazas, también están en camino aeronaves adicionales de reabastecimiento en vuelo, lo que apunta a operaciones de largo alcance y sostenidas en el tiempo.
Un detalle clave revela que el despliegue no es una reacción improvisada: la orden de enviar estos refuerzos aéreos se emitió antes del ataque iraní del viernes en Jordania, lo que indica que la Casa Blanca ya contemplaba una escalada independientemente de ese incidente.
El viernes 17 de julio, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó misiles balísticos y drones contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en el centro-norte de Jordania, causando la muerte de dos soldados estadounidenses y dejando a un tercero desaparecido. El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) confirmó las bajas el sábado. Cuatro militares adicionales fueron evacuados a hospitales jordanos y dados de alta.
En represalia, en la madrugada de este domingo, EE.UU. lanzó su octava oleada de bombardeos contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria en Irán, golpeando objetivos de vigilancia costera, defensa aérea, capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones. El total de soldados estadounidenses muertos en el conflicto asciende ya a 16.
El nuevo despliegue representa el mayor refuerzo aéreo de EE.UU. en la región desde las guerras del Golfo, con hasta 300 aeronaves de combate movilizadas en total.
El conflicto se remonta al 28 de febrero de 2026, cuando Trump anunció la «Operación Furia Épica», una ofensiva conjunta con Israel que atacó más de 500 objetivos iraníes en sus primeras horas, incluyendo instalaciones nucleares, y que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei.
Tras meses de combates, se firmó el Memorando de Islamabad entre el 17 y el 19 de junio de 2026, un alto el fuego de 60 días mediado por Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía. La tregua duró poco: Irán atacó tres buques mercantes en el Estrecho de Ormuz los días 6 y 7 de julio, lo que llevó a Trump a declarar terminado el alto el fuego desde la cumbre de la OTAN en Ankara con una advertencia directa: «Vamos a golpearlos muy duro».
Desde entonces, EE.UU. ha golpeado más de 300 objetivos militares iraníes en oleadas nocturnas consecutivas, mientras Irán ha respondido con ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania.
El 15 de julio, en una entrevista con Fox News, Trump lanzó un ultimátum a los líderes iraníes: «Más les vale hacer un trato. No les quedará nadie», aunque también señaló que Irán «está negociando ahora» y que existe una «buena posibilidad» de cerrar un acuerdo.
Preguntas frecuentes sobre el despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente y el conflicto con Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué EE.UU. ha enviado más aviones a Medio Oriente?
EE.UU. ha enviado más aviones a Medio Oriente como parte de una posible nueva ofensiva contra Irán. El despliegue incluye cazas F-16 y aviones furtivos F-35, además de aeronaves de reabastecimiento en vuelo, lo que sugiere preparaciones para operaciones de largo alcance y sostenidas. Este movimiento se dio antes de un ataque iraní que mató a dos soldados estadounidenses, indicando que EE.UU. ya contemplaba una escalada en el conflicto.
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¿Cómo ha respondido Irán a las acciones militares de EE.UU.?
Irán ha respondido a las acciones militares de EE.UU. con ataques contra bases estadounidenses en la región. Estos ataques han incluido el uso de misiles balísticos y drones, dirigidos a bases en Jordania, Baréin y Kuwait. La violencia se ha intensificado desde que se rompió el alto el fuego, con Irán atacando buques mercantes en el Estrecho de Ormuz y declarando el cierre del mismo.
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¿Cuál es la situación actual del conflicto entre EE.UU. e Irán?
El conflicto entre EE.UU. e Irán está en una fase de escalada militar significativa. Desde el reinicio de hostilidades, EE.UU. ha lanzado varias rondas de bombardeos contra más de 300 objetivos militares iraníes. Irán ha respondido con ataques aéreos y marítimos contra bases y buques estadounidenses en la región. El conflicto se desarrolla en un contexto de tensiones políticas y militares en aumento, con ambos países realizando acciones ofensivas y defensivas continuas.
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¿Qué ha motivado la Operación Furia Épica de EE.UU. contra Irán?
La Operación Furia Épica fue lanzada para neutralizar amenazas inmediatas del régimen iraní. Anunciada por el presidente Donald Trump, la operación tiene como objetivo debilitar la capacidad militar de Irán, incluyendo sus instalaciones nucleares y de misiles. Además, busca proteger a ciudadanos e intereses estadounidenses en la región y ha sido coordinada con fuerzas israelíes.
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¿Cuáles son las consecuencias del cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán?
El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán podría tener consecuencias económicas globales significativas. El estrecho es una ruta crucial para el transporte de petróleo, con más del 20% del petróleo mundial transitando por allí. Un cierre prolongado podría llevar a un aumento drástico en los precios del petróleo, afectando los mercados internacionales.
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