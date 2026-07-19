EE.UU. envía más aviones a Medio Oriente: Trump podría estar preparando una nueva ofensiva contra Irán

La administración Trump desplegó este domingo cazas F-16 procedentes de la Base Aérea de Spangdahlem, en Alemania, y aviones furtivos F-35 desde la Base RAF Lakenheath, en el Reino Unido, hacia Oriente Medio, en lo que podría ser la preparación de una nueva ofensiva contra Irán, según informó la agencia EFE citando al diario The New York Times.

La información fue confirmada por funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato. Junto a los cazas, también están en camino aeronaves adicionales de reabastecimiento en vuelo, lo que apunta a operaciones de largo alcance y sostenidas en el tiempo.

Un detalle clave revela que el despliegue no es una reacción improvisada: la orden de enviar estos refuerzos aéreos se emitió antes del ataque iraní del viernes en Jordania, lo que indica que la Casa Blanca ya contemplaba una escalada independientemente de ese incidente.

El viernes 17 de julio, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó misiles balísticos y drones contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en el centro-norte de Jordania, causando la muerte de dos soldados estadounidenses y dejando a un tercero desaparecido. El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) confirmó las bajas el sábado. Cuatro militares adicionales fueron evacuados a hospitales jordanos y dados de alta.

En represalia, en la madrugada de este domingo, EE.UU. lanzó su octava oleada de bombardeos contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria en Irán, golpeando objetivos de vigilancia costera, defensa aérea, capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones. El total de soldados estadounidenses muertos en el conflicto asciende ya a 16.

El nuevo despliegue representa el mayor refuerzo aéreo de EE.UU. en la región desde las guerras del Golfo, con hasta 300 aeronaves de combate movilizadas en total.

El conflicto se remonta al 28 de febrero de 2026, cuando Trump anunció la «Operación Furia Épica», una ofensiva conjunta con Israel que atacó más de 500 objetivos iraníes en sus primeras horas, incluyendo instalaciones nucleares, y que resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Tras meses de combates, se firmó el Memorando de Islamabad entre el 17 y el 19 de junio de 2026, un alto el fuego de 60 días mediado por Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía. La tregua duró poco: Irán atacó tres buques mercantes en el Estrecho de Ormuz los días 6 y 7 de julio, lo que llevó a Trump a declarar terminado el alto el fuego desde la cumbre de la OTAN en Ankara con una advertencia directa: «Vamos a golpearlos muy duro».

Desde entonces, EE.UU. ha golpeado más de 300 objetivos militares iraníes en oleadas nocturnas consecutivas, mientras Irán ha respondido con ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania.

El 15 de julio, en una entrevista con Fox News, Trump lanzó un ultimátum a los líderes iraníes: «Más les vale hacer un trato. No les quedará nadie», aunque también señaló que Irán «está negociando ahora» y que existe una «buena posibilidad» de cerrar un acuerdo.