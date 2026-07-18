Abatidos en combate dos miembros del servicio militar de EE.UU. en Jordania durante ataque iraní con misiles y drones

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este sábado que dos militares estadounidenses murieron en combate el viernes en Jordania mientras defendían una base aérea de un ataque iraní con misiles balísticos y drones.

Un tercer soldado permanece desaparecido.

Según el comunicado oficial de CENTCOM, emitido desde Tampa, Florida, el ataque ocurrió el 17 de julio cuando fuerzas del Comando Central y sus aliados repelieron la ofensiva iraní. Cuatro militares adicionales fueron evacuados a hospitales jordanos y posteriormente dados de alta, mientras que otros con heridas menores regresaron al servicio activo.

El incidente tuvo lugar en la base aérea de Al Azraq (también conocida como base Muwaffaq Salti), ubicada a unos 100 kilómetros al este de Ammán, en la gobernación de Zarqa.

La instalación alberga al 407th Air Expeditionary Group estadounidense, drones MQ-9 Reaper y escuadrones de F-16 jordanos, y ha sido utilizada para operaciones contra el Estado Islámico desde 2014.

No es la primera vez que esta base es blanco de ataques iraníes en julio. El 9 de julio, Irán lanzó 10 misiles balísticos contra Al Azraq, de los cuales Jordania interceptó ocho sin reportar víctimas.

El 15 de julio, un nuevo ataque con drones apuntó a sistemas de comunicación, depósitos de combustible, radares y cazas F-18 estadounidenses.

Irán ha enmarcado estos ataques dentro de la denominada «Operación Saeqeh» (Relámpago), lanzada en represalia por los bombardeos estadounidenses contra objetivos militares iraníes.

Desde la reanudación del conflicto el 8 de julio —cuando el presidente Donald Trump declaró terminado el «Memorando de Islamabad» tras ataques iraníes a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz—, EE.UU. ejecutó al menos cinco oleadas de bombardeos contra más de 300 objetivos militares iraníes.

Irán respondió atacando bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Este sábado, Teherán declaró formalmente suspendido el acuerdo con Washington, escalando aún más la tensión.

Las bajas del viernes son las primeras confirmadas por CENTCOM desde la reanudación de hostilidades el 7 de julio. En la fase anterior del conflicto, iniciada en febrero de 2026, EE.UU. ya había confirmado seis soldados muertos, todos en Kuwait, elevando ahora el total de bajas estadounidenses en el conflicto.

Trump prometió responder «con toda la fuerza estadounidense» y asistió personalmente a la ceremonia de repatriación de los restos en Dover, Delaware, culpando a la administración Biden de la situación de seguridad en Medio Oriente.

CENTCOM indicó que, «por respeto a las familias, retendrá información adicional, incluidas las identidades de los soldados caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados».