Madonna, Justin Bieber, BTS: Así fue el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 escribió este domingo una página inédita en la historia del fútbol: por primera vez en 96 años de torneo, el descanso del partido por el título incluyó un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber como figuras centrales en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El show, de 17 minutos en total —11 dedicados a las actuaciones y seis al montaje y desmontaje del escenario—, fue producido en colaboración con Global Citizen y la FIFA bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación FIFA Global Citizen. Todos los artistas participaron sin cobrar por sus actuaciones.

La encargada de abrir el histórico espectáculo fue Madonna, quien interpretó «Music», uno de sus clásicos, sobre un escenario instalado en medio de la cancha donde Argentina y España disputaban la final.

El momento más ovacionado de su segmento llegó cuando las leyendas del fútbol Ronaldo Nazário y Ronaldinho se sumaron al escenario para acompañarla en el cierre de su participación.

La presentación de la «Reina del Pop» llegó en un momento de renovación artística: apenas semanas antes había lanzado Confessions II, su decimoquinto álbum de estudio, concebido como continuación de Confessions on a Dance Floor (2005) y producido nuevamente junto a Stuart Price, con colaboraciones de Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix, Stromae y Lola Leon.

Tras Madonna, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel protagonizó uno de los segmentos más llamativos del show al compartir escenario con los personajes de The Muppets en una puesta en escena que combinó música clásica y entretenimiento popular.

BTS llevó el K-Pop a una final mundialista por primera vez en la historia, interpretando «Dynamite» con una coreografía sincronizada y atuendos en tonos rojos y negros que encendieron al estadio.

Justin Bieber apareció después de una introducción protagonizada por el personaje Ted Lasso, cautivando al público con una actuación de perfil íntimo acompañado por una guitarra.

El cierre del espectáculo estuvo a cargo de Shakira, quien interpretó «Dai Dai» —la canción oficial del Mundial 2026— acompañada por los Ghetto Kids de Uganda, vestidos de amarillo, junto a Burna Boy, Coldplay y el coro PS22 Chorus.

La actuación de la cantante colombiana tuvo un peso histórico adicional: Shakira se convirtió en la primera artista en participar tanto en la ceremonia inaugural del torneo —el 11 de junio en el Estadio Azteca de México— como en el show de clausura de un mismo Mundial, sumando así su cuarta canción oficial para una Copa del Mundo tras «Waka Waka» (2010), «La La La» (2014) y su participación en Rusia 2018.

El elenco completo de la clausura del Mundial incluyó además a Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Post Malone y Jennifer Hudson, quien interpretó el himno de Estados Unidos, así como participaciones especiales de Tom Cruise e IShowSpeed.

La final entre Argentina y España —el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una final mundialista— se disputó ante 82,500 espectadores en el MetLife Stadium, con el presidente Donald Trump presente en la entrega del trofeo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.