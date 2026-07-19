La final del Mundial tendrá un show sin precedentes: Estas son las estrellas que subirán al escenario

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina marcará este domingo un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez en sus 96 años de existencia, el partido por el título contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una apuesta con la que la FIFA busca transformar la experiencia del evento deportivo más visto del planeta.
El show, que se celebrará durante el descanso de la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, tendrá una duración aproximada de 11 minutos y reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música internacional.
El cartel incluye a Madonna, Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy, Justin Bieber, la banda surcoreana BTS con sus siete integrantes (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook) y Coldplay, que actuará acompañado por el reconocido coro infantil PS22.
Uno de los momentos más emotivos llegará con la participación del director venezolano Gustavo Dudamel, quien dirigirá a la Filarmónica de Los Ángeles en un homenaje a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 y dejaron miles de fallecidos y damnificados.
Un espectáculo con fines benéficos
La producción del show está a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, bajo la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.
El evento forma parte del FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que aspira a recaudar 100 millones de dólares para financiar programas de educación y ampliar las oportunidades deportivas de niños y jóvenes en distintas regiones del mundo.
La FIFA confirmó además que ninguno de los artistas cobrará por su actuación, siguiendo el mismo modelo utilizado por la NFL en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde la enorme exposición internacional y el respaldo a una causa social sustituyen el pago de honorarios.
Shakira hace historia en el Mundial
Entre todos los artistas convocados, Shakira tendrá un lugar especial.
La cantante colombiana ya protagonizó la ceremonia inaugural del Mundial el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde interpretó «Dai Dai» junto a Burna Boy. Con su regreso para el espectáculo de la final, se convertirá en la primera artista en participar tanto en la apertura como en la clausura de una Copa Mundial de la FIFA.
El espectáculo también contará con la participación de personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, en consonancia con el mensaje educativo que impulsa la campaña de Global Citizen.
La programación comenzará mucho antes del pitazo inicial.
La ceremonia de clausura está prevista para la 1:30 p.m. (hora del Este) y contará con actuaciones de Nicole Scherzinger, Laura Pausini y Robbie Williams, además de apariciones especiales del actor Tom Cruise y del creador de contenido IShowSpeed. Antes del inicio del encuentro, Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos.
El espectáculo del descanso comenzará alrededor de las 4:00 p.m. (hora del Este), inmediatamente después del primer tiempo de la final.
La transmisión estará disponible en español por Telemundo y en inglés por FOX. Quienes no dispongan de televisión por cable podrán seguir la señal mediante plataformas de streaming como DirecTV, Fubo o Hulu + Live TV, que ofrecen períodos de prueba gratuitos.
Además del prestigio de conquistar el título mundial, el campeón entre España y Argentina recibirá un premio récord de 50 millones de dólares, según confirmó la FIFA, en la primera final mundialista que enfrentará a ambas selecciones.
Preguntas frecuentes sobre el espectáculo de medio tiempo y la final del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué artistas se presentarán en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026?
El espectáculo de medio tiempo contará con la participación de Madonna, Shakira junto a Burna Boy, Justin Bieber, BTS y Coldplay. Además, habrá un homenaje dirigido por Gustavo Dudamel en honor a las víctimas de los terremotos en Venezuela.
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¿Cuál es el objetivo benéfico del espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026?
El evento es parte del FIFA Global Citizen Education Fund, que busca recaudar 100 millones de dólares para programas educativos y deportivos. Los artistas no cobrarán por sus actuaciones, siguiendo el modelo del Super Bowl.
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¿Por qué es especial la participación de Shakira en este Mundial?
Shakira se convierte en la primera artista en participar tanto en la apertura como en la clausura de un Mundial de la FIFA. Además, su canción «Dai Dai» es el himno oficial del torneo y todas las regalías se destinan a fines benéficos.
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¿Cómo se puede ver la final del Mundial 2026 y su espectáculo de medio tiempo?
La final se transmitirá en español por Telemundo y en inglés por FOX. También estará disponible en plataformas de streaming como DirecTV, Fubo o Hulu + Live TV, que ofrecen períodos de prueba gratuitos.
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¿Qué otras celebridades participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026?
La ceremonia de clausura contará con las actuaciones de Nicole Scherzinger, Laura Pausini y Robbie Williams. Además, habrá apariciones especiales de Tom Cruise y el creador de contenido IShowSpeed.
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