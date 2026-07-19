Patrulla Fronteriza arresta en Florida a un cubano con orden final de deportación y así lo describe

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó el viernes en Key Largo, Florida, a un ciudadano cubano que tenía una orden final de deportación vigente y un amplio historial delictivo, informó la agencia en una publicación difundida en su cuenta oficial de Facebook.

Según las autoridades, el detenido acumula antecedentes por agresión agravada con arma de fuego, múltiples condenas por robo, posesión de bienes robados, robo de vehículos y hurtos.

«Un cubano con un amplio historial criminal y una orden de deportación activa fue detenido en Key Largo, FL», señaló la Patrulla Fronteriza en su mensaje.

La fotografía divulgada por la agencia muestra al migrante esposado y custodiado por dos agentes del Sector Miami, con las palabras «CRIMINAL ALIEN» y «ARRESTED» sobreimpresas en la imagen, una práctica habitual en las publicaciones oficiales de la administración de Donald Trump sobre detenciones de inmigrantes con antecedentes penales.

El cubano permanece bajo custodia federal mientras continúan los procedimientos migratorios correspondientes.

Key Largo, ubicada en el condado de Monroe, forma parte de la jurisdicción del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza, una de las zonas con mayor actividad migratoria del país debido a su cercanía con el Caribe. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, ese sector ha reforzado los operativos dirigidos a localizar y detener a inmigrantes con órdenes finales de deportación y antecedentes criminales.

El arresto se suma a otras operaciones recientes en el sur de Florida. En marzo pasado, la denominada Operación Tidal Wave concluyó con la detención de 15 inmigrantes indocumentados en Key Largo, entre ellos varios cubanos acusados de delitos como agresión agravada, robo y posesión ilegal de armas.

En las últimas semanas, las autoridades federales también han informado de otros arrestos de ciudadanos cubanos que permanecían en Estados Unidos pese a tener órdenes de deportación emitidas años atrás, en una tendencia que se ha intensificado durante los últimos meses.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) correspondientes a julio de 2026, más de 42,000 cubanos tienen órdenes finales de deportación pendientes en Estados Unidos. De ellos, al menos 29,000 poseen antecedentes penales.

Las deportaciones también han aumentado desde que Cuba comenzó a aceptar el retorno de nacionales con historial criminal. El 9 de febrero de 2026, el régimen cubano recibió por primera vez un vuelo con deportados considerados delincuentes graves, un cambio que facilitó la aceleración de las expulsiones. Solo en los primeros cinco meses de este año, Estados Unidos deportó a 612 cubanos en 18 vuelos directos con destino a La Habana.