Persecución en Texas acaba con siete detenidos, entre ellos un migrante cubano

Un migrante cubano fue detenido junto a otras seis personas tras una persecución policial que terminó el viernes por la noche en el condado de Duval, Texas, después de que el conductor del vehículo en el que viajaban ignorara una orden de alto e intentara escapar de las autoridades.
Según informó la cadena KRIS 6 News, el incidente comenzó alrededor de las 7:30 p.m. en la Autopista 359, cuando un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Duval intentó detener un vehículo que circulaba entre las localidades de Benavides y San Diego.
El conductor, identificado como Jesús Gabriel Garza, residente del Valle del Río Grande, desobedeció la orden y emprendió la huida, lo que desencadenó una persecución en la que participaron varias agencias policiales.
Para detener el vehículo, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas desplegaron tiras de clavos antes de que ingresara a la ciudad de San Diego. El automóvil terminó deteniéndose en la cuadra 100 de East Gray Street.
Garza y los seis migrantes que transportaba intentaron escapar a pie, pero fueron capturados poco después.
La Oficina del Sheriff del Condado de Duval informó que entre los detenidos se encuentran cuatro ciudadanos mexicanos, un cubano y un hondureño, aunque no divulgó sus identidades ni su situación migratoria.
El conductor enfrenta cargos por tráfico de personas, evasión de arresto o detención utilizando un vehículo motorizado y conducción temeraria.
En el operativo participaron la Oficina del Sheriff del Condado de Duval, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de San Diego, la Oficina del Sheriff del Condado de Jim Wells y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
El condado de Duval, ubicado a unos 117 kilómetros al norte del Río Grande, forma parte de uno de los principales corredores utilizados por redes de tráfico de migrantes para trasladar personas desde la frontera hacia el interior de Estados Unidos.
Los migrantes cubanos aparecen con frecuencia en este tipo de operativos. En las últimas semanas, las autoridades federales han informado sobre varios casos relacionados con el tráfico de personas en el sur de Texas, incluidos rescates de migrantes y condenas contra individuos que transportaban extranjeros en condiciones de alto riesgo.
La Oficina del Sheriff del Condado de Duval indicó que la investigación continúa abierta y reiteró que seguirá trabajando con agencias locales, estatales y federales para combatir las redes de tráfico de personas y llevar ante la justicia a quienes participen en estas actividades ilícitas.
Preguntas Frecuentes sobre Persecuciones y Detenciones de Migrantes en Texas
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió durante la persecución en el condado de Duval, Texas?
La persecución en el condado de Duval, Texas, terminó con la detención de siete personas, incluido un migrante cubano. El incidente se inició cuando el conductor del vehículo, Jesús Gabriel Garza, ignoró una orden de alto de la policía y huyó, lo que condujo a una persecución con múltiples agencias policiales involucradas.
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¿Cuáles son los cargos que enfrenta el conductor Jesús Gabriel Garza?
Jesús Gabriel Garza enfrenta cargos por tráfico de personas, evasión de arresto o detención utilizando un vehículo motorizado y conducción temeraria. Estos cargos se derivan de su decisión de huir de las autoridades y transportar migrantes de manera ilegal.
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¿Cuál es el papel del condado de Duval en el tráfico de migrantes?
El condado de Duval es un corredor clave utilizado por redes de tráfico de migrantes para transportar personas desde la frontera hacia el interior de Estados Unidos. Debido a su ubicación estratégica, es frecuentemente utilizado por estas organizaciones, lo que ha llevado a un aumento en las operaciones policiales en la zona.
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¿Cómo se está combatiendo el tráfico de personas en Texas?
La Oficina del Sheriff del Condado de Duval, junto con agencias locales, estatales y federales, continúa trabajando para combatir las redes de tráfico de personas. La colaboración entre diferentes organismos es clave para desmantelar estas operaciones y llevar a los responsables ante la justicia.
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¿Qué otros incidentes similares han ocurrido recientemente en Texas?
En semanas recientes, se han reportado varios incidentes relacionados con el tráfico de personas en Texas, incluyendo el rescate de migrantes atrapados en un tráiler en llamas. Estos eventos subrayan la gravedad del problema del tráfico de personas en la región y la necesidad de una respuesta coordinada de las autoridades.
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