Persecución en Texas acaba con siete detenidos, entre ellos un migrante cubano

Dos de los detenidos por la Oficina del Sheriff del Condado de Duval.

Un migrante cubano fue detenido junto a otras seis personas tras una persecución policial que terminó el viernes por la noche en el condado de Duval, Texas, después de que el conductor del vehículo en el que viajaban ignorara una orden de alto e intentara escapar de las autoridades.

Según informó la cadena KRIS 6 News, el incidente comenzó alrededor de las 7:30 p.m. en la Autopista 359, cuando un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Duval intentó detener un vehículo que circulaba entre las localidades de Benavides y San Diego.

El conductor, identificado como Jesús Gabriel Garza, residente del Valle del Río Grande, desobedeció la orden y emprendió la huida, lo que desencadenó una persecución en la que participaron varias agencias policiales.

Para detener el vehículo, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas desplegaron tiras de clavos antes de que ingresara a la ciudad de San Diego. El automóvil terminó deteniéndose en la cuadra 100 de East Gray Street.

Garza y los seis migrantes que transportaba intentaron escapar a pie, pero fueron capturados poco después.

La Oficina del Sheriff del Condado de Duval informó que entre los detenidos se encuentran cuatro ciudadanos mexicanos, un cubano y un hondureño, aunque no divulgó sus identidades ni su situación migratoria.

El conductor enfrenta cargos por tráfico de personas, evasión de arresto o detención utilizando un vehículo motorizado y conducción temeraria.

En el operativo participaron la Oficina del Sheriff del Condado de Duval, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de San Diego, la Oficina del Sheriff del Condado de Jim Wells y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El condado de Duval, ubicado a unos 117 kilómetros al norte del Río Grande, forma parte de uno de los principales corredores utilizados por redes de tráfico de migrantes para trasladar personas desde la frontera hacia el interior de Estados Unidos.

Los migrantes cubanos aparecen con frecuencia en este tipo de operativos. En las últimas semanas, las autoridades federales han informado sobre varios casos relacionados con el tráfico de personas en el sur de Texas, incluidos rescates de migrantes y condenas contra individuos que transportaban extranjeros en condiciones de alto riesgo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Duval indicó que la investigación continúa abierta y reiteró que seguirá trabajando con agencias locales, estatales y federales para combatir las redes de tráfico de personas y llevar ante la justicia a quienes participen en estas actividades ilícitas.