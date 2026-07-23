Detienen a 37 migrantes que intentaban ingresar ilegalmente a EE.UU. por Puerto Rico

Agentes de la Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) y la Patrulla Fronteriza arrestaron este lunes a 37 inmigrantes indocumentados en dos operativos simultáneos frente a las costas de Puerto Rico, según informó el medio estadounidense Breitbart con información exclusiva de las autoridades federales.

Los dos operativos se desarrollaron en lados opuestos de la isla el mismo día, lo que evidencia la presión migratoria marítima que enfrenta el territorio desde múltiples puntos de entrada.

El primer operativo tuvo lugar en la costa este, donde agentes de la Unidad Aérea y Marina de CBP interceptaron a diez extranjeros indocumentados procedentes de República Dominicana, India y Ecuador.

El grupo había partido desde St. Thomas, en las Islas Vírgenes de EE.UU., con destino a Culebrita, una pequeña isla deshabitada frente a la costa este de Puerto Rico.

Entre los detenidos figuraba también un ciudadano estadounidense cuya vinculación con la red de contrabando está siendo investigada. El operador de la embarcación fue igualmente arrestado.

El segundo operativo se produjo en la costa oeste, donde agentes del Sector Ramey de la Patrulla Fronteriza, con apoyo de la Unidad Marítima de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Cabo Rojo, interceptaron una embarcación rústica tipo «yola» que logró hacer tierra.

Tras rastrear la costa occidental, las autoridades localizaron y arrestaron a 27 inmigrantes provenientes de Uzbekistán, Tayikistán, República Dominicana y Haití, quienes fueron trasladados a la Estación de la Patrulla Fronteriza de Ramey para su procesamiento y deportación.

Christopher Hunter, Director de la Rama Aérea y Marina del Caribe de CBP, valoró los resultados: «Estas operaciones demuestran nuestro compromiso de proteger la región del Caribe de la actividad marítima ilegal. La rápida coordinación y respuesta de nuestros agentes garantizó la seguridad de todos los involucrados».

Por su parte, Reggie Johnson, Jefe del Sector Ramey, subrayó que «nuestros agentes, trabajando estrechamente con nuestros socios de aplicación de la ley, permanecen vigilantes en la seguridad de las fronteras costeras de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.».

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió los operativos en redes sociales con un mensaje directo: «Nuestras fronteras están cerradas para los infractores de la ley. Que esto sea una lección para quienes piensen en entrar ilegalmente a nuestra nación: los encontraremos y los arrestaremos».

Los arrestos se producen en un contexto de endurecimiento migratorio sin precedentes. ICE batió un récord histórico en junio de 2026 con 39,563 arrestos, cifra que asciende a 43,138 al sumar los de CBP, mientras la población bajo custodia de ICE alcanzaba aproximadamente 65,765 personas al 11 de julio.

Puerto Rico es una ruta marítima activa para el contrabando de migrantes hacia territorio estadounidense. En octubre de 2022, autoridades rescataron a 48 balseros cubanos, haitianos y dominicanos abandonados en la isla deshabitada de Mona por los propios contrabandistas que los transportaban.

El jefe del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza, Jeffrey J. Dinise, resumió el peligro de estas travesías con una advertencia que sigue vigente: «La libertad no vale si no estás vivo para disfrutarla».