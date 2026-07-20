VIRAL: Un piloto de avión comunica a sus pasajeros que ha ganado España el Mundial

Momento en que el comandante anunció la buena noticia

Un comandante de Ryanair se convirtió este lunes en el mensajero más celebrado de España al anunciar por megafonía, durante un vuelo de Milán a Alicante, que la selección española había conquistado su segunda Copa del Mundo de fútbol.

El vídeo del momento, publicado originalmente TikTok por la cuenta @_crisscb y recogido por numerosos medios de prensa, se viralizó en pocas horas con cientos de miles de reacciones.

Los pasajeros del vuelo llevaban camisetas de La Roja, pero habían despegado sin saber el resultado de la final: la coincidencia del horario del partido con su trayecto los dejó sin poder seguir el encuentro.

El piloto aprovechó esa incertidumbre para construir un anuncio de manual.

Comenzó con un tono grave y aparentemente sombrío: «Les habla el comandante para informarles que lamentablemente...».

Las caras de los pasajeros reflejaron de inmediato la angustia: miradas cruzadas, gestos de desolación, el silencio tenso de quien teme la peor noticia.

Luego llegó el giro que lo cambió todo: «Aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella tendrán que comprarse otra».

Euforia a miles de metros de altura

El avión estalló en gritos, aplausos y saltos.

Los viajeros, ya ataviados con los colores de La Roja, celebraron por todo lo alto mientras muchos inmortalizaban el momento con sus teléfonos móviles.

La referencia a la estrella en la camiseta no era casual: hasta ese partido, la equipación española lucía una sola estrella, la del título de Sudáfrica 2010.

Con la victoria del domingo, corresponde añadir una segunda.

España campeona por segunda vez

España venció a Argentina 1-0 en la final del Mundial 2026, disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

El gol decisivo lo marcó Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, tras recoger un rebote dentro del área y disparar por arriba ante Emiliano «Dibu» Martínez.

Fue el único tanto de Torres en todo el torneo, aunque ya había dado asistencias clave a lo largo de la competición.

Argentina terminó el partido con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández por doble tarjeta amarilla en el minuto 90+3, y no realizó un solo disparo a puerta en los 90 minutos reglamentarios, un hecho sin precedentes en la historia de las finales mundialistas.

Rodri recibió el Balón de Oro del torneo, mientras que Unai Simón se llevó el Guante de Oro y Pau Cubarsí el premio al mejor jugador joven.

España cerró el torneo con siete victorias y un empate en ocho partidos, 14 goles a favor y solo uno en contra, la defensa más sólida de un campeón en toda la historia de la Copa del Mundo.

Un vídeo que resume la euforia colectiva

El momento del piloto se enmarca en la ola de celebraciones que recorrió España y el mundo tras el título, con fiestas en calles, hogares y estadios.

El vídeo del comandante de Ryanair demostró que la euforia también alcanzó los cielos, y que a veces la mejor forma de dar una noticia es hacerla esperar unos segundos.

Como resumió el diario Sport: «España ya tiene su segunda estrella en la camiseta, tras una final en la que fueron muy superiores a la selección argentina. Que te coincida una final en el avión, mucha mala suerte...».

La FIFA repartió una bolsa récord de 871 millones de dólares en este Mundial, de los cuales 51 millones correspondieron a España como campeona, casi el doble de lo que se distribuyó en Qatar 2022.