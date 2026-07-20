¿Qué dijo Trump tras partido que coronó a España como campeona del Mundial 2026 de fútbol?

Donald Trump elogió el desempeño de la selección española y descartó cualquier fricción diplomática con Madrid tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, disputada el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El mandatario estadounidense realizó sus declaraciones a bordo del Air Force One y ante los medios en la Base Conjunta Andrews, a su regreso a Washington tras presenciar la final en la que España se impuso 1-0 a Argentina en la prórroga.

«España jugó mejor, la verdad»

Preguntado por el encuentro, Trump fue directo en su valoración deportiva: «Diría que España ha jugado mejor, la verdad, pero ambos lo han hecho bien. Parecía que España dominaba, pero ha sido un partido muy igualado, así que fue genial».

En inglés, el presidente abundó en la misma idea: «Creo que ambos jugaron bien. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy cerrado, así que fue genial, fue un gran evento».

Trump también entregó la Copa del Mundo al capitán español Rodri Hernández junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante 82,500 espectadores, en una ceremonia que generó imágenes virales: el mandatario permaneció en el escenario después de entregar el trofeo mientras los jugadores españoles esperaban que se retirara para poder levantarlo. Infantino intentó guiarlo fuera del plano en un momento ampliamente comentado en redes.

«No tengo ninguna tensión con nadie»

Más allá del análisis futbolístico, las palabras de Trump sobre la relación bilateral con España captaron tanta atención como el propio resultado. «He hablado con España y los he felicitado por tener un gran equipo. He hablado con muchísima gente», declaró. Y fue aún más tajante: «No tengo ninguna tensión con nadie».

El contraste con sus declaraciones previas resultó llamativo. Apenas 12 días antes, durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump había calificado a España de «causa perdida» y «aliado horrible», llegando a ordenar verbalmente cortar el comercio bilateral.

«España es un desastre. España es terrible. No es un buen grupo dentro de la Alianza Atlántica», afirmó entonces ante los medios.

Las tensiones tenían raíces concretas: la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB exigido por Washington y el rechazo a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones estadounidenses contra Irán.

España también cerró su espacio aéreo a aeronaves de EE.UU. implicadas en ese conflicto.

Cara a cara en el palco del MetLife

El domingo, Trump y Sánchez volvieron a verse las caras, esta vez en un ambiente radicalmente distinto.

En el palco del estadio MetLife, el presidente estadounidense estrechó la mano del mandatario español, así como la del rey Felipe VI y la reina Letizia.

También compartió palco con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, líderes de los otros dos países anfitriones del torneo.

El encuentro se produjo días después de que España se coronara campeona del mundo por segunda vez, con un gol de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, 16 años después de su primer título en Sudáfrica 2010.

Un Mundial «cinco veces mayor que cualquier otro»

Trump aprovechó la ocasión para reivindicar el éxito del torneo como anfitrión. «Nunca ha habido nada igual, probablemente en cuanto a eventos, y mucho menos en cuanto a fútbol», aseguró.

Fue más lejos al cuantificarlo: «Ha sido cuatro veces mayor que cualquier otra que haya celebrado la FIFA. Y probablemente sean unas cinco veces, de hecho, según me dicen hoy», afirmó sin precisar los criterios de la comparación.

El mandatario también sugirió que Estados Unidos podría presentar una candidatura en solitario para albergar una futura Copa del Mundo, bromeando con la posibilidad de prescindir de Canadá y México como socios organizadores.

Trump cerró sus declaraciones con un mensaje de orgullo nacional: el Mundial, dijo, «ha mostrado a nuestro país desde una perspectiva diferente» y demostró que gente de todo el mundo puede visitar Estados Unidos y «enamorarse» del país.