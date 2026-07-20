Abogada cubana Laritza Diversent: «El inicio del fin es este año»

Laritza Diversent, abogada y directora de Cubalex, fue tajante al cierre de una entrevista en directo con Tania Costa en CiberCuba: 2026 marca «el inicio del fin» del régimen cubano y el comienzo de una transición que, advierte, habrá que saber gestionar para no repetir los errores del pasado.

Ante la pregunta de si el régimen se cae solo o hay que tumbarlo, Diversent no eligió un solo camino. «Ya no da más. Creo que la población lo está diciendo, tarde o temprano», respondió, dejando abierta la posibilidad de ambas vías: el colapso espontáneo y el derribo activo.

Su diagnóstico sobre el momento actual fue directo. «El inicio del fin es este año. No sé si en el verano porque el verano ya lo tenemos ahí, pero es este año. El inicio del fin, el inicio de la transición y el fin de esta cosa que estamos viviendo».

Sin embargo, Diversent advirtió que la caída del régimen no equivale automáticamente a la llegada de la democracia. «La pregunta es si estamos preparados para lo que implica ese cambio. Ese es un punto, que no tengamos una transición sin bola», señaló, usando la expresión coloquial para referirse a una transición improvisada o sin rumbo.

La abogada fue enfática a la hora de desmontar la idea de que el cambio político ocurre de un día para otro. «La transición no es un proceso que dura un año o que se hace de un día para otro. Eso quítenselo. La transición puede durar 10, 20 años y más», afirmó, citando como ejemplos a Rusia y a los países de la antigua Unión Soviética, muchos de los cuales siguen en proceso de transformación política décadas después.

El peligro que más preocupa a Diversent es el de repetir el patrón de 1959, cuando Cuba pasó de la dictadura de Batista a un totalitarismo sin que la sociedad lo percibiera como tal en ese momento. Si la sociedad civil no se prepara y no discute ahora cómo debe ser esa transición, advirtió, ese ciclo podría volver a cerrarse sobre sí mismo.

Durante la transmisión en directo, un comentario del chat ilustró con crudeza la situación en la isla. Una usuaria identificada como Telvia escribió: «Agua nunca entra». Diversent lo tomó como símbolo del estado de la crisis: «Comida, agua y electricidad, eso es lo único que están pidiendo. Y eso te dice en qué nivel de indignidad están viviendo hoy la población cubana».

Ese contexto de colapso es verificable en cifras concretas. En junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en Cuba, casi el doble del máximo anterior, según el Observatorio Cubano de Conflictos.

Los apagones han alcanzado 87 horas consecutivas en Matanzas y hasta 35 horas seguidas en La Habana. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano de -6,5% en 2026, la más grave de toda la región.

En ese escenario, Cubalex ha denunciado que las excarcelaciones anunciadas por el régimen son selectivas y reversibles, y que el indulto masivo de abril de 2026 —que benefició a más de 2,000 reclusos— no incluyó presos políticos.

Diversent cerró con un compromiso desde el exilio. «Desde Cubalex trabajamos constantemente para que la situación de ese país cambie y cuando cambie también nosotros no lo vamos a dejar solo».

La oposición cubana ha presentado una hoja de ruta de transición en cuatro fases —liberación de presos, estabilización, reconstrucción y elecciones libres— en un contexto en que, según Diversent, el régimen no tiene voluntad de ceder el poder. «Se trata aquí de una cuestión de privilegios, de dinero, que está todo metido acá», concluyó.