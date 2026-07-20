Las lágrimas de Messi: el lado más humano de una leyenda

Lionel Messi permaneció unos segundos inmóvil sobre el césped. Miró al vacío, respiró profundo y, cuando el silbatazo final confirmó la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, ya no pudo contener las lágrimas.

No eran solo las de una final perdida. Eran las de un futbolista que volvió a cargar sobre sus hombros la ilusión de todo un país y que, a sus 39 años, disputó su tercera final mundialista, igualando un récord que solo ostentaba el brasileño Cafú.

El capitán argentino caminó lentamente por el terreno de juego mientras sus compañeros intentaban asimilar el golpe. Las cámaras siguieron cada uno de sus pasos. El hombre que tantas veces levantó trofeos, que conquistó el Mundial en Qatar 2022 y que cambió para siempre la historia del fútbol argentino, esta vez abandonó el campo con el rostro cubierto por la tristeza.

Argentina luchó hasta el final, pero España encontró el gol que terminó inclinando la final marcada por la intensidad, el equilibrio y los pequeños detalles. La Albiceleste vio escapar la posibilidad de defender el título conquistado cuatro años atrás y de convertirse en apenas la tercera selección capaz de revalidar una Copa del Mundo.

Para Messi también fue una noche cargada de simbolismo. Llegó al partido decisivo con ocho goles en el torneo y tras haber guiado nuevamente a Argentina hasta la última instancia. En el camino volvió a demostrar que el tiempo parece no pasar para él, liderando a una generación que soñó con repetir la gloria de Qatar.

El desenlace, sin embargo, fue diferente. No hubo vuelta olímpica ni Copa levantada al cielo. Solo el abrazo de sus compañeros, el reconocimiento de los aficionados y el respeto de un estadio que se puso de pie para despedir a uno de los futbolistas más grandes que ha conocido este deporte.

Las lágrimas de Lionel Messi no fueron un signo de derrota, sino el reflejo de una carrera construida sobre la pasión, la exigencia y el deseo permanente de competir. Incluso después de haberlo ganado todo, el dolor por perder una final mundialista volvió a demostrar cuánto significa para él vestir la camiseta de Argentina.

Seis Mundiales, veinte años y un legado eterno: los números que inmortalizan a Messi

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 no cambia una realidad: Messi cerró una de las carreras mundialistas más extraordinarias que haya protagonizado un futbolista.

Veinte años después de su debut en Alemania 2006, el capitán argentino completó su sexto Mundial, una marca reservada para muy pocos en la historia del fútbol. En ese recorrido disputó 34 partidos, fue titular en 31 de ellos y acumuló 3,055 minutos sobre el terreno de juego.

Su producción ofensiva también quedó grabada para siempre. Messi cerró su trayectoria mundialista con 21 goles y 12 asistencias, para un total de 33 participaciones directas en anotaciones, el registro más alto alcanzado por un futbolista en la historia de la Copa del Mundo.

En cuanto a títulos, levantó la Copa en Qatar 2022 y alcanzó otras dos finales, en Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, ambas con el subcampeonato para la Albiceleste.

A nivel individual también dejó una huella imborrable. Fue elegido Balón de Oro del Mundial en 2014 y 2022, además de conquistar la Bota de Plata en las ediciones de 2022 y 2026.

Los récords hablan por sí solos. Messi se despide como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, el máximo asistidor, el líder histórico en participaciones directas de gol y el segundo máximo goleador de la competición.

Más allá de los títulos y las estadísticas, el rosarino deja una herencia difícil de igualar. Durante dos décadas fue el rostro de Argentina en los Mundiales, protagonista de algunas de las páginas más memorables del torneo y referente de varias generaciones.

Las lágrimas de Messi fueron reales. Quizá el tiempo convierta esa imagen en una de las postales imborrables del Mundial 2026: la de un campeón que cayó de pie, con el mismo compromiso con el que escribió una de las trayectorias más extraordinarias de la historia del fútbol.