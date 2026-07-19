Historial parejo y un récord para Messi: las grandes historias de la final entre España y Argentina

España y Argentina se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium en la final del Mundial 2026 con un historial que no puede estar más igualado: 14 partidos, seis victorias para cada selección y dos empates, con una diferencia de goles mínima de 19 a 18 a favor de los españoles.

El duelo será apenas el segundo cruce mundialista entre ambas selecciones. El único antecedente en una Copa del Mundo se remonta a la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste venció 2-1 con un doblete de Luis Artime.

Desde entonces, todos los enfrentamientos fueron amistosos. El más reciente, en marzo de 2018 en el Wanda Metropolitano de Madrid, dejó una de las mayores goleadas de España sobre Argentina: un contundente 6-1 en el que Isco firmó un triplete. Messi no estuvo en ese partido por lesión.

Más allá del historial, la final tiene un protagonista especial: Lionel Messi, de 39 años, quien al disputar este partido igualará al brasileño Cafú como los únicos futbolistas en la historia en haber jugado tres finales de Copa del Mundo.

El capitán argentino fue subcampeón en Brasil 2014, cuando cayó ante Alemania en la prórroga, y levantó la Copa en Catar 2022 tras vencer a Francia en una histórica definición por penales.

Existe además una distinción adicional: si Messi es titular, sería el primer jugador en la historia en iniciar como titular en tres finales mundialistas, dado que Cafú fue suplente en la final de 1994 ante Italia.

Cafú disputó las finales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, siendo campeón en la primera y la última. Otros cuatro jugadores figuran en ese exclusivo grupo de presencias en tres finales: Pelé, Ronaldo Nazário, Pierre Littbarski y Lothar Matthäus, aunque ninguno disputó las tres sobre el terreno de juego.

En este Mundial, Messi también lidera la Bota de Oro con ocho goles y cuatro asistencias, y acumula 21 tantos en toda su historia mundialista, siendo el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Argentina llegó a la final tras una remontada ante Inglaterra en semifinales. Anthony Gordon adelantó a los ingleses, pero Enzo Fernández empató con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 85, y Lautaro Martínez, que había ingresado como suplente, sentenció de cabeza en el 90+2 tras un centro preciso de Messi.

España, por su parte, eliminó a Francia 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal de penalti y Pedro Porro, regresando a una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Si Argentina gana, sería el primer equipo desde Brasil 1962 en conquistar dos Mundiales consecutivos y sumaría su cuarta estrella. Con el historial completamente igualado y un hito histórico al alcance de Messi, la final del Mundial 2026 reúne dos de las historias más atractivas de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.