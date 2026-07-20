Cuba apuesta por su tradición para volver a brillar en el atletismo centroamericano

Cuba llega a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con una selección de atletismo de 48 deportistas y una meta clara: superar las nueve medallas de oro conquistadas en San Salvador 2023 y alcanzar entre 11 y 12 títulos en el certamen que se celebra del 24 de julio al 8 de agosto.

De acuerdo con el periodista Raúl Rodríguez en Facebook, el equipo, conformado por 24 hombres y 24 mujeres, combina figuras de primer nivel mundial con una generación emergente que promete dar continuidad al historial de éxitos de la Isla en esta disciplina.

La cara más visible del conjunto es Leyanis Pérez, tricampeona mundial de triple salto que el 10 de julio superó la barrera de los 15 metros con una marca personal de 15.06 m en la Liga Diamante de Mónaco. La atleta, también abanderada de la delegación cubana en la ceremonia celebrada el sábado en La Habana, afirmó que competirá en Santo Domingo «con el mismo ímpetu que en los Juegos Olímpicos».

Junto a ella, Lázaro Martínez, campeón mundial indoor de triple salto en 2022 y medallista de bronce mundial al aire libre en 2025, y Juan Miguel Echevarría, que regresa al equipo nacional tras cinco años de ausencia con una marca de 8.27 m en la temporada, completan un trío de referencia para las pruebas de campo.

La gran revelación del ciclo es Jorge Hodelín, de 19 años, quien el 13 de junio estableció el récord mundial sub-20 de salto de longitud con 8.46 m en Pierre-Bénite, Francia, superando la marca del italiano Mattia Furlani. El joven oriundo de Cabaiguán llega a Santo Domingo como una de las grandes atracciones del certamen.

El jefe técnico George Romero ha señalado que la columna central del equipo descansa en las áreas de salto y lanzamiento, especialidades en las que Cuba ha marcado diferencias históricamente y donde concentra a varios de los principales favoritos al oro.

El camino, sin embargo, no estará libre de obstáculos. República Dominicana, como anfitriona, presentará a Marileidy Paulino, campeona olímpica de 400 metros en París 2024 con récord olímpico de 48.17 segundos y abanderada dominicana, quien llega en plena forma tras victorias en la Liga Diamante de Doha y Mónaco en 2026. Granada, por su parte, contará con Anderson Peters, campeón mundial de jabalina.

No obstante, la ausencia de otras figuras de primer nivel en varias pruebas abre un margen real para que los cubanos amplíen su cosecha de títulos respecto a San Salvador 2023.

Cuba participa en Santo Domingo con 504 deportistas en 42 disciplinas, con el objetivo global de obtener alrededor de 68 oros y quedar entre los tres primeros del medallero general. El atletismo, con su combinación de campeones consolidados y jóvenes de enorme proyección, será uno de los termómetros más fiables del estado del deporte cubano de cara al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.