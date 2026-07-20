Altercado público entre Alexis Valdés y Zajaris por supuesto apoyo a Otaola

Un enfrentamiento físico entre el comediante Alexis Valdés y la actriz Zajaris Fernández sacudió este domingo a la comunidad cubana del exilio en Miami, cuando disfrutaban de la final del Mundial de Fútbol 2026 en un bar.

Alexis increpó a Zajaris, la tildó de mala persona y la acusó de ser aliada de Alex Otaola. En el video quedó grabado el momento en que le da un golpe, le derribó el teléfono y presuntamente le propinó empujones que obligaron a otros presentes a intervenir.

Zajaris relató lo ocurrido en un en vivo de Instagram, publicado en la madrugada de este lunes, donde explicó que había llegado al lugar invitada por amigos que tenían una mesa reservada para ver el partido de fútbol de Argentina contra España que terminó con victoria de La Roja (1-0).

La actriz dijo que dentro del local había mucha gente y salió a compartir con más personas que había en la terraza. En el patio se encontró con otros conocidos y se sentó con ellos, sin haber visto inicialmente a Alexis Valdés en el establecimiento.

Zajaris asegura que fue la pareja del humorista, Claudia Valdés, quien se acercó primero a ella, para pedirle que abandonara el local. «Le dije que no me iría porque es un lugar público, que no entendía por qué me pedía eso y me dijo: "¿tú hablas español?"».

Luego, Alexis volvió a la mesa de la actriz en repetidas ocasiones para increparla, acusándola de hablar mal de sus hijas, de ser una «drogadita» y de ser «aliada de Otaola», acusaciones que Zajaris negó de forma categórica.

«Me dijo: "Te pusiste el bando de Otaola y toda esa mierda". Muchachos, me tumbó el teléfono. Yo recojo el teléfono y me digo: ¿Pero esto es real?. Me volvió a tumbar el teléfono y ahí se me rompió», relató Zajaris, describiendo el momento en que Valdés le arrebató el dispositivo con el que intentaba grabarlo, rompiéndole la pantalla y la cámara trasera, según dijo la actriz.

Zajaris llamó a la policía, que acudió al lugar, tomó reporte y ordenó a Alexis y a Claudia abandonar el establecimiento. No hubo detenidos porque la propia Zajaris así lo solicitó, aunque su abogada le recomendó que lo arrestaran.

Un punto central del relato fue la aclaración de Zajaris sobre su vínculo con Otaola, que desmonta la premisa del ataque de Alexis Valdés.

«Yo no me hablo con Otaola desde hace dos años. Hace dos años que yo no hablo nada con Otaola. Y aún así no lo he dejado de apoyar en sus ideales, en los que tienen que ver conmigo, porque es que eso no tiene nada que ver», afirmó la actriz.

El propio Otaola confirmó ese distanciamiento al publicar la noticia del incidente en su Instagram: «Alexis no se ha enterado de mi distanciamiento con Zajaris y tampoco sabe cómo comportarse en público».

Zajaris también señaló que el único conflicto real que podría existir entre ella y Alexis Valdés es una deuda de dinero que él le debe desde hace años. Ella asegura que nunca se lo ha reclamado.

La enemistad entre Alexis Valdés y Otaola viene de 2022, cuando Otaola acusó al comediante de pagar salarios miserables a artistas de sus proyectos. Desde entonces, los cruces han sido constantes: en septiembre de 2025 Valdés llamó a Otaola «mercenario» y en noviembre lo calificó de «psicópata sin empatía ni alma».

Zajaris cerró su relato con una declaración de firmeza: «Yo no me voy a sentir con miedo ni me voy a sentir cohibida de ir absolutamente a ningún lugar. Porque a mí no me hace mejor ni peor persona tener mi ideal».

El informe policial estará disponible en aproximadamente 14 días. Zajaris indicó que en el lugar había cámaras de seguridad que habrían registrado todo el incidente.