Alexis Valdés arremete otra vez contra Otaola y lo califica de "mercenario"

El enfrentamiento público entre Alexis Valdés y Alex Otaola sumó un nuevo capítulo esta semana, cuando el comediante cubano volvió a burlarse de su colega a través de las redes sociales, esta vez recurriendo a su popular personaje Cristinito.

En un video difundido en Instagram, Alexis ironizó sobre las derrotas judiciales de Otaola y lo tildó de “mercenario”, comparándolo con los cubanos reclutados para pelear en Ucrania.

"Coca, acere, perdiste otro juicio. A ti te van a quitar hasta la cerca del rancho, hasta la mierda de las gallinas te van a quitar", comenzó diciendo en tono sarcástico.

Aunque aseguró que había decidido no hablar más de Otaola porque le provoca "revoltoltillera en el estómago", no tardó en lanzar una seguidilla de pullas que combinaban insultos, bromas y referencias políticas.

El humorista lo acusó de vivir en el conflicto y lo invitó, irónicamente, a montar "una finca en Ucrania", donde podría trabajar como mercenario, junto a otros muchos cubanos.

"Tú cumples las dos: eres cubano y eres mercenario. Lo que sea por el billete, ¿verdad?", disparó, advirtiéndole además que "no se cambie de bando" como hizo en política cuando pasó de demócrata a republicano.

Lo más leído hoy:

Cristinito llevó la sátira aún más lejos al imaginar cómo Otaola podría ganar la guerra contra Rusia solo con sus ofensas.

"Ni armas ni nada, tú nada más ofendiendo: 'Rusos, peste a grajo, peste a pata, comunista, pan con carne rusa'. Acere, eso no los mata, pero jode. Yo creo que los rusos se retiran de la guerra. Dicen: 'No jodas, voy a estar yo aquí aguantando a la guacamaya con barba esta'", expresó, imitando incluso un acento ruso.

El comediante cerró su intervención invitando a Otaola -otra vez con sarcasmo- a una de sus presentaciones, aunque aclaró que las funciones estaban agotadas.

Un pleito que viene de largo

Los choques entre ambos no son nuevos. Desde 2022, han protagonizado intercambios cada vez más agresivos en redes sociales.

En aquel entonces, Otaola lo acusó de pagar salarios miserables a los artistas que trabajaban en sus proyectos televisivos y teatrales.

El influencer aseguró que durante años cobró apenas 75 dólares por sus intervenciones como el personaje Carlos Recto en el programa de Mega TV.

Valdés, por su parte, negó esas versiones y recordó que él era solo un empleado de la cadena, sin control sobre los pagos.

También criticó que Otaola utilice su plataforma para atacar y desacreditar a artistas cubanos que, aun siendo críticos de la dictadura, terminan siendo blanco de sus ofensas.

En diferentes ocasiones, el creador de Cristinito y Nereida ha calificado el estilo de Otaola como dañino, acusándolo de dividir a la comunidad en lugar de unirla.

"Una cosa es criticar a la dictadura y otra es tratar de humillar a artistas que están en contra de ella, dándole armas al enemigo", afirnó una vez.

El presentador de Hola! Ota-Ola, en cambio, insiste en que Valdés es un mediocre que ha utilizado a colegas y empleados, y asegura que muchos profesionales lo consideran un "ridículo", aunque -según él- no se lo digan en persona.

Más allá del entretenimiento

La disputa entre ambos no se limita al terreno del espectáculo: refleja la polarización de la comunidad cubana en el exilio, especialmente en Miami, donde las tensiones políticas y las rivalidades personales a menudo se mezclan en el debate público.

Mientras Valdés apuesta por el humor para responder, Otaola recurre a la confrontación directa y a denuncias de carácter personal.

Lo cierto es que este enfrentamiento, lejos de apagarse, parece renovarse cada cierto tiempo con nuevos capítulos.

Y aunque en cada ocasión ambos aseguran que no volverán a hablar del otro, terminan reactivando una pugna que mantiene a sus seguidores divididos y a la comunidad cubana atenta a lo que pueda ser el próximo round.

Preguntas frecuentes sobre el enfrentamiento entre Alexis Valdés y Alexander Otaola