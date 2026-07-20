Messi se sincera: «Va a costar que cierre esta herida»

Lionel Messi rompió el silencio este lunes con un mensaje en su cuenta de Instagram tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida», escribió el capitán albiceleste, con la medalla de subcampeón todavía colgada al cuello en la fotografía que acompañó la publicación.

España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer 1-0 en la prórroga, con un gol de Ferrán Torres en el minuto 106 tras un centro de Nico Williams. Los 90 minutos reglamentarios habían concluido sin goles ante 82,500 espectadores en el estadio.

Argentina, vigente campeona desde Qatar 2022, buscaba convertirse en la tercera selección capaz de revalidar un título mundialista, pero no pudo lograrlo. Para Messi, que tenía 39 años al disputar la final, supuso el cierre de una trayectoria mundialista de 20 años y seis torneos.

A pesar del dolor, el rosarino eligió también mirar hacia lo positivo en su mensaje. «Me quedo con todo lo bueno… con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo», escribió.

El astro argentino reconoció que la perspectiva del tiempo será necesaria para dimensionar lo logrado: «Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo».

Messi cerró el torneo con registros históricos: 21 goles en Mundiales —máximo goleador de la historia, por encima de los 16 de Miroslav Klose—, 12 asistencias y 34 partidos disputados, ambos récords absolutos de la competición. En este Mundial 2026 anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias en siete encuentros.

La final también estuvo marcada por una reacción violenta de Leandro Paredes contra jugadores españoles tras el pitido final, un episodio que empañó el desenlace del torneo.

El mensaje de Messi incluyó un agradecimiento a los aficionados y una nota de deportividad hacia el rival: «Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato».

La publicación acumuló más de 1,077,000 likes y cerca de 95,000 comentarios en pocas horas, reflejo del impacto global que tuvo el cierre mundialista de una de las carreras más extraordinarias en la historia del fútbol.