Video: La violenta reacción de un futbolista argentino tras perder la final del Mundial

El mediocampista Leandro Paredes protagonizó uno de los momentos más bochornosos de la final del Mundial 2026 al agredir a dos jugadores españoles segundos después del pitido final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España venció a Argentina 1-0 en tiempo extra con gol de Ferran Torres en el minuto 106.

Según reportes de medios, apenas sonó el silbatazo, Paredes se encaró con el defensor Eric García, lo tomó del cuello con violencia y comenzó a discutir con él frente a las cámaras de la transmisión oficial del torneo.

El entrenador Lionel Scaloni intervino de inmediato para separar a los dos jugadores, pero la situación no terminó ahí.

Gavi, compañero de García en el FC Barcelona y en la selección española, se acercó para defender a su colega y reclamarle al mediocampista argentino. Thiago Almada intentó frenarlo en primera instancia, pero Paredes derribó al joven español al suelo, le puso la mano en el rostro y lo empujó contra el césped.

Finalmente, la llegada del resto de jugadores de ambas selecciones y la presencia de Scaloni impidieron que el incidente escalara a mayores en un momento de máxima tensión.

Las imágenes, captadas por la señal oficial del Mundial, se viralizaron en redes sociales y generaron una reacción de indignación generalizada, con calificativos como «lamentable», «vergonzoso» e «inadmisible» hacia el comportamiento del futbolista de Boca Juniors.

Paredes no fue el único argentino en protagonizar un cruce tenso tras el pitido final. El capitán Nicolás Otamendi le negó el saludo a Rodri y lo encaró con dureza: «Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte, toda la semana condicionando», en referencia a las quejas arbitrales que los jugadores españoles habían expresado antes de la final. Otamendi también rechazó el saludo de Mikel Oyarzabal.

El partido había estado marcado además por la expulsión de Enzo Fernández a los 93 minutos por doble amarilla, lo que dejó a Argentina con diez hombres durante todo el tiempo extra y facilitó el gol decisivo de España.

El comportamiento de Paredes tiene antecedentes directos. En el Mundial de Qatar 2022, durante los cuartos de final contra Países Bajos, lanzó intencionalmente el balón contra el banquillo holandés, desatando una invasión de la cancha. En 2024 reconoció públicamente que actuó «con mala leche»: «Ahora lo podemos decir», afirmó entonces.

En el propio Mundial 2026, durante los cuartos de final contra Suiza, Paredes fue señalado por simular una falta sobre Breel Embolo, lo que provocó la expulsión del delantero suizo por segunda amarilla confirmada por el VAR en el minuto 72.

España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, 16 años después de su primer título en Sudáfrica 2010, ante 82,500 espectadores en Nueva Jersey.