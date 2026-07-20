Consternación por la muerte de figura cercana al reguetonero Ja Rulay

La muerte de Frank Armando, un joven estrechamente vinculado al entorno del reguetonero cubano Ja Rulay, provocó este domingo una ola de mensajes de dolor en las redes sociales entre familiares, amigos y figuras del movimiento urbano en Cuba.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre las circunstancias del fallecimiento, varias publicaciones en redes sociales indican que habría perdido la vida en un accidente de tránsito.

La noticia comenzó a circular durante la jornada en páginas dedicadas al género urbano. La cuenta Cogelosuavtv afirmó que era productor y miembro del equipo de trabajo de Ja Rulay, mientras que el portal Repa Chismes sostuvo que era padrastro del artista. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Entre las muestras de dolor destacó la publicada por un usuario identificado como BR, quien recordó la cercanía que mantenía con Frank Armando.

«Nunca voy a creer esta noticia. Me cuesta aceptar que ya no estés. Fuiste una persona increíble conmigo y con mi familia. Siempre estuviste pendiente de mí, preocupado por cómo estaba, dándome consejos y brindándome tu apoyo cuando lo necesitaba. Esos gestos son los que nunca voy a olvidar», escribió.

Captura de Facebook/BR

En el mismo mensaje también envió sus condolencias al intérprete de reparto: «Ja Rulay, mis condolencias, hermano».

Otra de las reacciones llegó de Jonathan Okana, quien calificó la pérdida como «un duro golpe para el género urbano y el reparto en Cuba».

Frank Armando era natural de La Habana Vieja, y numerosos mensajes recordaron su vínculo con esa comunidad.

Daudy Cuervo, quien aseguró conocerlo desde la infancia, expresó: «Se nos fue un paisano de La Habana Vieja, Frank Armando, buen chamaco que conozco de niño. La vida es una locura. Mis más sentidas condolencias para su madre y sus hermanitos, que son amigos míos en lo personal».

El dolor también quedó reflejado en las publicaciones de sus familiares.

Su prima, Ma Ángeles Silveira Melgares, escribió: «La familia Silveira está de luto y sin consuelo. Mi primo, aunque no compartí mucho tiempo a tu lado, siempre te voy a recordar por tu sonrisa y tu buen humor».

Desde Phoenix, Arizona, otra prima, Daniela Nany, se despidió con un breve mensaje: «Frank Armando, mi primo bello, descansa en paz».

Un año marcado por pérdidas en el reparto

El fallecimiento ocurre en un año especialmente doloroso para el movimiento urbano cubano.

El pasado 8 de mayo murió Bolito El Efi, una figura muy querida del reparto, tras un accidente de tránsito en La Habana. Apenas unas semanas después, el reguetonero El Dizzy falleció atropellado en Miami Beach, a los 25 años.

Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, presentadas en febrero de 2026, los accidentes de tránsito causaron 750 muertes y más de 6,700 lesionados en Cuba durante 2025.

Hasta el cierre de esta información, Ja Rulay no había emitido ninguna declaración pública sobre la muerte de Frank Armando. El artista atraviesa además una nueva etapa en su carrera, tras anunciar este año el lanzamiento de su sello discográfico PHP (Paz, Humildad y Paciencia) y confirmar su salida de Planet Records.