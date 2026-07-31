Ja Rulay vive un cumpleaños inolvidable junto a Marell y su hijo: «Dios no se equivocó en escogerte como padre»

El cantante cubano Ja Rulay cumple 23 años rodeado de amor y con una novedad que lo cambia todo: es el primer cumpleaños que vive siendo padre. Tanto su madre, Chanel, como su novia, Marell Infante, le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales que no tardaron en conmover a sus seguidores.

Marell publicó dos historias de Instagram para celebrar la fecha. En una de ellas, posando juntos frente a la Catedral de la Almudena, escribió: «Son 23 logrando todo lo que te propones. Estoy orgullosa de ti de cómo eres. Dios no se equivocó en escogerte como padre de mi hijo» En otra, recostados en una tumbona al aire libre junto a su bebé, añadió: «Feliz cumpleaños mi amor sobran las palabras si lo único que quiero es que seas feliz... Tu hijo y yo te amamos siempre vamos a estar para ti en todo. Te amo mi amor.»

La paternidad es, sin duda, el gran protagonista de este cumpleaños. Ja Rule Junior llegó al mundo el 15 de mayo en España, y apenas unos días antes del cumpleaños, la familia posó junta por primera vez frente al mar, en una imagen que derritió las redes.

Captura de Instagram

La madre del artista también quiso dejar su huella en la celebración con un post de varias imágenes que repasa distintos momentos de la vida de su hijo, desde una foto en el metro de Madrid hasta una tierna estampa en la playa con el bebé en brazos.

«Hijo, quiero que sepas que verte crecer, convertirte en el hombre que eres y poder llamarte mi hijo es una de las mayores bendiciones de mi vida», escribió Chanel, quien reconoció que la fecha llega marcada por un dolor reciente.

«Y aunque este cumpleaños esté marcado por una tristeza que todavía está muy reciente, quiero que lo vivas, que seas feliz y que recuerdes que tu mamá estará siempre a tu lado, celebrando tus triunfos y sosteniéndote cuando la vida se ponga difícil», añadió, en referencia a la muerte de Frank Armando, figura cercana al entorno del cantante, fallecida el 20 de julio.

A pesar de la melancolía, el mensaje de su madre cerró con todo el orgullo que cabe en una sola frase: «Feliz cumpleaños, mi único hijo. 23 años de amor, orgullo y bendiciones. Te amo con toda mi alma»

El 2026 ha sido un año de transformaciones para el reguetonero habanero: creó su propio sello discográfico PHP en marzo, cerró su etapa con Planet Records en junio y, sobre todo, se convirtió en padre por primera vez.

¡Muchas felicidades!