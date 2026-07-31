Ja Rulay vive un cumpleaños inolvidable junto a Marell y su hijo: «Dios no se equivocó en escogerte como padre»

El cantante cubano Ja Rulay cumple 23 años rodeado de amor y con una novedad que lo cambia todo: es el primer cumpleaños que vive siendo padre. Tanto su madre, Chanel, como su novia, Marell Infante, le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales que no tardaron en conmover a sus seguidores.
Marell publicó dos historias de Instagram para celebrar la fecha. En una de ellas, posando juntos frente a la Catedral de la Almudena, escribió: «Son 23 logrando todo lo que te propones. Estoy orgullosa de ti de cómo eres. Dios no se equivocó en escogerte como padre de mi hijo» En otra, recostados en una tumbona al aire libre junto a su bebé, añadió: «Feliz cumpleaños mi amor sobran las palabras si lo único que quiero es que seas feliz... Tu hijo y yo te amamos siempre vamos a estar para ti en todo. Te amo mi amor.»
La paternidad es, sin duda, el gran protagonista de este cumpleaños. Ja Rule Junior llegó al mundo el 15 de mayo en España, y apenas unos días antes del cumpleaños, la familia posó junta por primera vez frente al mar, en una imagen que derritió las redes.
La madre del artista también quiso dejar su huella en la celebración con un post de varias imágenes que repasa distintos momentos de la vida de su hijo, desde una foto en el metro de Madrid hasta una tierna estampa en la playa con el bebé en brazos.
«Hijo, quiero que sepas que verte crecer, convertirte en el hombre que eres y poder llamarte mi hijo es una de las mayores bendiciones de mi vida», escribió Chanel, quien reconoció que la fecha llega marcada por un dolor reciente.
«Y aunque este cumpleaños esté marcado por una tristeza que todavía está muy reciente, quiero que lo vivas, que seas feliz y que recuerdes que tu mamá estará siempre a tu lado, celebrando tus triunfos y sosteniéndote cuando la vida se ponga difícil», añadió, en referencia a la muerte de Frank Armando, figura cercana al entorno del cantante, fallecida el 20 de julio.
A pesar de la melancolía, el mensaje de su madre cerró con todo el orgullo que cabe en una sola frase: «Feliz cumpleaños, mi único hijo. 23 años de amor, orgullo y bendiciones. Te amo con toda mi alma»
El 2026 ha sido un año de transformaciones para el reguetonero habanero: creó su propio sello discográfico PHP en marzo, cerró su etapa con Planet Records en junio y, sobre todo, se convirtió en padre por primera vez.
¡Muchas felicidades!
Preguntas Frecuentes sobre el Cumpleaños de Ja Rulay y su Nueva Vida como Padre
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo celebró Ja Rulay su primer cumpleaños como padre?
Ja Rulay celebró su 23 cumpleaños rodeado de su familia en Madrid, con mensajes emotivos de su madre y su novia, Marell Infante. Este cumpleaños fue especial ya que es el primero que celebra después de convertirse en padre el 15 de mayo de 2026.
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¿Quién es Ja Rule Junior y cuándo nació?
Ja Rule Junior es el hijo de Ja Rulay y Marell Infante, nacido el 15 de mayo de 2026 en España. Su llegada marcó un nuevo capítulo en la vida del reguetonero cubano, quien ha compartido con sus seguidores la alegría de ser padre por primera vez.
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¿Qué cambios ha experimentado Ja Rulay en su carrera en 2026?
En 2026, Ja Rulay lanzó su propio sello discográfico llamado PHP (Paz, Humildad y Paciencia), marcando su independencia después de cerrar su etapa con Planet Records. Este cambio le permitirá tener más control sobre su música y apoyar a otros artistas.
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¿Cómo ha afectado a Ja Rulay la muerte de Frank Armando?
La muerte de Frank Armando, una figura cercana al entorno de Ja Rulay, fue un golpe emocional durante un año de muchos cambios para el artista. A pesar de no emitir declaraciones públicas sobre el fallecimiento, es evidente que el suceso ha marcado su vida en un momento de transformaciones personales y profesionales.
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