Fallece un querido amigo de Ja Rulay y el movimiento urbano cubano queda de luto: “No puede ser, asere”

El movimiento urbano cubano despide con dolor a Frank Armando, una figura querida en el entorno del reguetonero Ja Rulay, quien falleció el domingo tras un accidente de tránsito, según información difundida en redes sociales.
La noticia, que circuló este lunes entre seguidores y artistas del género, generó una ola de consternación en la escena urbana cubana y desató numerosas muestras de tristeza y solidaridad hacia su familia y hacia el propio artista.
Frank Armando era miembro del equipo de trabajo de Ja Rulay, según la cuenta Cogelosuavtv, aunque el portal Repa Chismes sostiene que era el padrastro del artista, versión que no ha sido confirmada oficialmente.
Era oriundo de La Habana Vieja, y quienes lo conocieron desde la infancia lo recordaron por su calidez y buen humor.
Daudy Cuervo, paisano suyo de La Habana Vieja, lo describió como un «buen chamacho».
Su prima Ma Ángeles Silveira Melgares expresó el dolor familiar con palabras directas: «La familia Silveira está de luto y sin consuelo».
Desde Phoenix, Arizona, otra prima, Daniela Nany, le dedicó una despedida: «Frank Armando, mi primo bello, descansa en paz».
El músico Jonathan Okana calificó la pérdida como un «duro golpe para el género urbano y el reparto en Cuba», mientras que un usuario identificado como BR envió sus condolencias directamente al artista: «Ja Rulay, mis condolencias, hermano».
Ja Rulay no emitió ninguna declaración pública sobre el fallecimiento, pero publicó una historia en Instagram con fondo negro que dejó ver su estado de ánimo: «Cada vez más solo dios q me tienes preparado porque con esto te pasaste ».
Esta pérdida se suma a una racha de golpes que ha sacudido al movimiento urbano cubano en menos de dos años.
El 7 de mayo de 2026, Bolito El Efi (Óscar Portuondo) murió en un accidente de tránsito en el Vedado, al ser impactado por un camión mientras conducía su motocicleta en la intersección de las calles 17 y 16 de La Habana.
Antes, en octubre de 2024, falleció El Taiger (José Manuel Carbajal Zaldívar), ícono del reguetón cubano, tras recibir un disparo en la cabeza en Miami.
El propio Ja Rulay vivió un susto personal en marzo de 2026, cuando su auto quedó con daños severos en un accidente aunque él no resultó herido.
En el plano profesional, el artista atraviesa una etapa de renovación: en junio de 2026 confirmó su salida de Planet Records tras cinco años de contrato, y en marzo anunció la creación de su propio sello discográfico, PHP (Paz, Humildad y Paciencia), que ofrece a sus artistas el 100% de sus másters.
Hasta el cierre de esta información, las circunstancias exactas del fallecimiento de Frank Armando no contaban con una confirmación oficial.
Preguntas frecuentes sobre el fallecimiento de Frank Armando y el impacto en el movimiento urbano cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién era Frank Armando y cuál fue su relación con Ja Rulay?
Frank Armando era una figura cercana al reguetonero cubano Ja Rulay, y según diversas fuentes, formaba parte de su equipo de trabajo. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre su rol exacto, ya que también se ha mencionado que podría haber sido su padrastro. Era querido en el entorno del movimiento urbano cubano, especialmente en La Habana Vieja, su lugar de origen.
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¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Frank Armando?
Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre las circunstancias exactas del fallecimiento, se informa que Frank Armando murió en un accidente de tránsito. Esta noticia ha generado una ola de consternación y tristeza en el movimiento urbano cubano.
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¿Qué reacciones ha habido en la comunidad del género urbano cubano tras la muerte de Frank Armando?
La muerte de Frank Armando ha provocado una gran cantidad de mensajes de condolencias y tristeza en redes sociales, tanto de familiares como de amigos y figuras del género urbano. Artistas como Jonathan Okana y usuarios como BR han expresado su dolor y enviado condolencias a Ja Rulay, destacando el impacto que su pérdida representa para el movimiento urbano cubano.
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¿Cómo ha afectado la muerte de Frank Armando al movimiento urbano cubano en general?
La muerte de Frank Armando se suma a una serie de pérdidas significativas en el movimiento urbano cubano en los últimos años, incluyendo figuras como Bolito El Efi y El Taiger. Estas tragedias han sacudido profundamente a la comunidad artística, que ya ha enfrentado varias pérdidas en un corto período de tiempo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.