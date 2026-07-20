Fallece un querido amigo de Ja Rulay y el movimiento urbano cubano queda de luto: “No puede ser, asere”

El movimiento urbano cubano despide con dolor a Frank Armando, una figura querida en el entorno del reguetonero Ja Rulay, quien falleció el domingo tras un accidente de tránsito, según información difundida en redes sociales.

La noticia, que circuló este lunes entre seguidores y artistas del género, generó una ola de consternación en la escena urbana cubana y desató numerosas muestras de tristeza y solidaridad hacia su familia y hacia el propio artista.

Frank Armando era miembro del equipo de trabajo de Ja Rulay, según la cuenta Cogelosuavtv, aunque el portal Repa Chismes sostiene que era el padrastro del artista, versión que no ha sido confirmada oficialmente.

Era oriundo de La Habana Vieja, y quienes lo conocieron desde la infancia lo recordaron por su calidez y buen humor.

Daudy Cuervo, paisano suyo de La Habana Vieja, lo describió como un «buen chamacho».

Su prima Ma Ángeles Silveira Melgares expresó el dolor familiar con palabras directas: «La familia Silveira está de luto y sin consuelo».

Desde Phoenix, Arizona, otra prima, Daniela Nany, le dedicó una despedida: «Frank Armando, mi primo bello, descansa en paz».

El músico Jonathan Okana calificó la pérdida como un «duro golpe para el género urbano y el reparto en Cuba», mientras que un usuario identificado como BR envió sus condolencias directamente al artista: «Ja Rulay, mis condolencias, hermano».

Ja Rulay no emitió ninguna declaración pública sobre el fallecimiento, pero publicó una historia en Instagram con fondo negro que dejó ver su estado de ánimo: «Cada vez más solo dios q me tienes preparado porque con esto te pasaste ».

Ja Rulay / Instagram

Esta pérdida se suma a una racha de golpes que ha sacudido al movimiento urbano cubano en menos de dos años.

El 7 de mayo de 2026, Bolito El Efi (Óscar Portuondo) murió en un accidente de tránsito en el Vedado, al ser impactado por un camión mientras conducía su motocicleta en la intersección de las calles 17 y 16 de La Habana.

Antes, en octubre de 2024, falleció El Taiger (José Manuel Carbajal Zaldívar), ícono del reguetón cubano, tras recibir un disparo en la cabeza en Miami.

El propio Ja Rulay vivió un susto personal en marzo de 2026, cuando su auto quedó con daños severos en un accidente aunque él no resultó herido.

En el plano profesional, el artista atraviesa una etapa de renovación: en junio de 2026 confirmó su salida de Planet Records tras cinco años de contrato, y en marzo anunció la creación de su propio sello discográfico, PHP (Paz, Humildad y Paciencia), que ofrece a sus artistas el 100% de sus másters.

Hasta el cierre de esta información, las circunstancias exactas del fallecimiento de Frank Armando no contaban con una confirmación oficial.