Bulo sobre Gavi alimenta la polémica tras la agresión sufrida en la final del Mundial

Pablo Gavi no ha acusado a Argentina de corrupción ni ha hecho declaraciones públicas sobre el altercado con Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026. La supuesta frase que se ha viralizado en redes sociales es falsa y fue fabricada por una cuenta satírica, según una verificación publicada este lunes por Verificat y difundida por La Vanguardia.

El bulo, ampliamente compartido en X, atribuía al centrocampista español estas palabras dirigidas a Paredes en una supuesta entrevista: «¿Esta vez Infantino no respondió a vuestras llamadas?», para rematar con la frase «el fútbol por fin ha vencido a la corrupción».

Sin embargo, Verificat comprobó que la publicación original procedía de una cuenta identificada como parodia. De hecho, su propia biografía advierte: «Ficción y sátira del fútbol, no os creáis nada».

La imagen utilizada para dar apariencia de autenticidad tampoco correspondía a una rueda de prensa tras la final. Era una captura de un video publicado por Diario AS el pasado 29 de junio, en el que Gavi respondía preguntas sobre la selección española sin hacer ninguna referencia a corrupción, sobornos o a la selección argentina.

El único mensaje de Gavi fue de celebración

Lejos de alimentar la polémica, el internacional español dedicó este lunes un emotivo mensaje en sus redes sociales a celebrar el título mundial y recordar el camino que lo llevó hasta la cima del fútbol.

«Que nadie me despierte de este sueño, el de un niño de Los Palacios que sueña con ganar la Copa del Mundo con su país jugando en la plaza del pueblo, y ahora, con 21 años, cumpliéndolo en Nueva York, con un grupo de animales que pasará a la historia y quedará para siempre en el recuerdo de todos», escribió.

El futbolista también recordó los difíciles años marcados por las lesiones y agradeció el respaldo de su entorno.

«Mi historia es la de haberlo pasado mal los últimos años por las lesiones, pero gracias a los míos, mi familia, amigos, y todo el trabajo y sacrificio hecho para llegar hasta aquí, hoy puedo decir que ha valido la pena y volvería a pasar por todo y más», expresó.

En su publicación también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, el Real Betis, La Masia y los entrenadores que marcaron su carrera, además de dedicar el triunfo a su abuela fallecida: «Estoy seguro que me has ayudado desde allá arriba».

Silencio sobre el altercado

Hasta el momento, ni Gavi ni Eric García ni Leandro Paredes han realizado declaraciones públicas sobre el incidente ocurrido tras el pitido final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tampoco el seleccionador español, Luis de la Fuente, hizo referencia al episodio durante su comparecencia posterior al partido.

Las imágenes del encuentro sí muestran a Paredes agarrando del cuello a Eric García y empujando a Gavi cuando este intentó intervenir en la discusión, acciones por las que el árbitro esloveno Slavko Vinčić le mostró la tarjeta roja una vez concluido el partido, una decisión contemplada por el reglamento de la IFAB mientras el colegiado permanezca en el terreno de juego.

Sobre el origen de la trifulca existen versiones contradictorias. Marca informó que todo comenzó con un puñetazo del argentino Nahuel Molina al español Rodri, aunque ninguno de los futbolistas implicados ha confirmado esa reconstrucción de los hechos.

España conquistó su segundo título mundial al derrotar 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga. Mientras continúan las especulaciones sobre lo ocurrido tras el encuentro, la verificación de Verificat deja claro que las supuestas acusaciones de Gavi contra Argentina nunca existieron y forman parte de una desinformación difundida desde una cuenta de sátira.