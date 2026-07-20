«¿De qué futuro habla él?»: cubanos reaccionan a la felicitación de Díaz-Canel por el Día de los Niños

Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje para celebrar el Día de los Niños en Cuba, que se conmemora cada tercer domingo de julio, y la sección de comentarios se convirtió de inmediato en un termómetro de la indignación popular.

El gobernante llamó a los niños cubanos «pequeños gigantes, guardianes del futuro de la Patria» y prometió que el régimen «siempre velará por nuestra niñez, hasta en las horas más difíciles».

También evocó a Fidel Castro como el «pionero gigante» que impulsó la festividad, recordando que «más de una vez se dejó anudar la pañoleta mientras conversaba con pioneros cubanos».

La publicación incluyó imágenes históricas en blanco y negro de Castro con niños y un póster oficial con los logos de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas.

La publicación recibió cientos de comentarios muy críticos: «No hay un solo lugar a dónde yo pueda llevar a mi hijo hoy para que se divierta, ¿de qué felicidades hablas tú?», escribió un usuario.

Otro comentario resumió la contradicción entre el discurso oficial y la realidad: «Los niños de Cuba no toman leche, ni comen carne y mucho menos duermen. En un país sin corriente, donde un kilo de leche cuesta 5,000 pesos, que es el salario de un profesional. Los niños de Cuba no tienen vacaciones, no tienen vida».

Una de las ideas que se repitió en los comentarios fue:: «¿De qué futuro habla él?»

Una usuaria escribió: «Felicidades a todos los niños de Cuba. Ojalá algún día puedan celebrar con lo que realmente merecen: comida en la mesa, electricidad, medicinas, juguetes y un futuro lleno de oportunidades. Ningún niño debería crecer entre tantas carencias».

Otros apuntaron directamente a la hipocresía del gobernante: «Muchas felicidades a esos niños que duermen en apagón, que no desayunan, que muchos no han salido en las vacaciones porque el salario no da ni para que coman. Cosa que no pasa con los niños de tu familia, ¿verdad? De tu familia y los de la cúpula».

También hubo quien señaló la ironía de la promesa de «velar» por la infancia: «Han velado tanto que la leche se la quitaron a los siete años y ahora ni leche tienen».

Una síntesis amarga resumió en los comentarios la dura realidad que se vive en la isla: «Felicidades en apagón».

El contraste entre el mensaje festivo y los datos disponibles resulta evidente.. Más de 100,000 niños cubanos no reciben su ración diaria de leche, y el propio Ministerio de la Industria Alimentaria admitió que el plan de suministro infantil es «imposible de cumplir».

La tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, el nivel más alto en más de dos décadas y un aumento acumulado del 148% desde 2018.

En julio de 2026, Cuba registró cuatro apagones totales del sistema eléctrico nacional, con cortes de hasta 87 horas consecutivas en algunas provincias y entre 20 y 35 horas diarias en La Habana, según reportes de la crisis energética.

Solo días antes del mensaje de Díaz-Canel, niños dormían en el suelo de un portal en La Habana huyendo del calor durante apagones de hasta 30 horas, y madres publicaban fotos de sus bebés expuestos a mosquitos sin agua ni electricidad.

Un comentario lo resumió con precisión: «Presidente, esos 'guardianes' en cuanto crezcan un poco abandonan la patria. Es muy triste la niñez que viven y peor la vejez que les espera».