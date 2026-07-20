«Todos estos tipos gordos y el pueblo desnutrido»: cubanos responden al MINFAR en redes

Una fotografía de altos mandos militares cubanos sentados en una reunión oficial, entre los que están Miguel Díaz-Canel y Esteban Lazo, desató críticas y burlas en Facebook tras ser publicada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con el mensaje «La defensa de la patria socialista es un deber de todos los cubanos».

La imagen, acompañada del hashtag #FARCuba y la cita «La defensa de la nación es la vía más segura para preservar la paz», encendió la sección de comentarios con una reacción que el propio régimen difícilmente esperaba: el contraste entre la apariencia de los uniformados y el hambre que padece la población cubana se convirtió en el eje de la indignación.

Facebook / Minfar Cuba

«Todos estos tipos gordos y el pueblo desnutrido, qué desgracia», escribió un usuario, en la frase que sintetizó el sentimiento dominante en la publicación.

Otros comentarios apuntaron en la misma dirección. «Defiendan bastante para que los dirigentes sigan más gordos, manden a sus hijos a estudiar al extranjero, que compren mansiones en otros países y tengan negocios, mientras tus hijos y tus padres se mueren de hambre, de calor por las noches, caminen a pie todo el año», escribió otro internauta.

La ironía sobre las figuras en la fotografía fue recurrente. «Se van a asfixiar metiendo las panzas para dentro, para que no salgan en la foto», señaló un comentario. Otro apuntó directamente: «Y mantener el hambre, la miseria, la falta de medicinas y de electricidad, de agua y los basureros en todas las esquinas, y lógico a los altos dirigentes del desgobierno también mantenerlos gordos y colorados viviendo una vida de millonarios sin disparar un chícharo, en grandes mansiones (robadas) con todas las comodidades y aire acondicionado todo el tiempo. Eso es lo que quieren, que el pueblo defienda».

Varios usuarios cuestionaron la legitimidad del llamado tras 67 años de gestión del mismo sistema. «67 años llevan resolviéndolo y lo único que han hecho es enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo», resumió uno. Otro añadió: «Ellos tuvieron 67 años ahí con la potestad y el poder para darle para alante, para atrás, para el costado y nunca pudieron resolver el problema, al contrario, cada día más Cuba tiene más y más miseria y más hambre».

También hubo quienes rechazaron la ecuación entre patria y socialismo que el régimen impone en su propaganda. «No, no, no, la patria es patria. No es socialismo ni comunismo. La patria no tiene nada que ver con un sistema inventado por un alemán y desarrollado por unos rusos», escribió un internauta. Otro fue más directo: «Deber no es obligación. Como cubano yo defiendo lo que yo crea, no lo que dice una dirección de un gobierno. La gente quiere un cambio de sistema, de ideología, de todo en general».

La publicación se inscribe en la escalada de retórica militarista que el régimen ha sostenido durante todo 2026, año declarado oficialmente como el «Año de Preparación para la Defensa». En abril, el Tribunal Supremo Popular advirtió que «la traición a la patria es el más grave de los crímenes», sujeta a «las más severas sanciones», en una acción que analistas y opositores calificaron como herramienta de coerción social.

Ese discurso bélico choca con una realidad documentada: el 96,91% de los cubanos carece de acceso adecuado a alimentos, el 33,9% de los hogares reporta que algún miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, y cinco provincias se encuentran en niveles críticos de inseguridad alimentaria. Las muertes por desnutrición aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

«Cuerda de delincuentes, hasta cuándo van a estar estos parásitos gobernando, acabando con su mismo pueblo», cerró otro comentario, en una frase que resume la temperatura del rechazo que generó la publicación del MINFAR.