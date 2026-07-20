Cola de horas para entrar a El Náutico: La realidad de los cubanos que Díaz-Canel no vio en su visita

Foto © Captura de video de Facebook / Cuba en Fotos / Roberto Suárez

Justo el día que Miguel Díaz-Canel recorriera el círculo social obrero «Félix Elmusa» -conocido popularmente como El Náutico- para exhibirlo como un logro del régimen, un video publicado por la página de Facebook «Cuba en Fotos» muestra la otra cara de esa instalación: cubanos haciendo cola de hasta cuatro horas bajo el sol para intentar entrar a la playa, sin garantía de lograrlo.

El autor del video, grabado en la entrada del recinto ubicado en el reparto Náutico, municipio Playa, es Roberto Suárez, fotógrafo del diario Juventud Rebelde.

Suárez documenta cómo guaguas y carros de trabajadores de los Ministerios de Transporte, Comunicaciones y la Aviación pasan (el Náutico da servicios a los sindicatos de esos sectores), mientras los demás usuarios, como él, esperan en una fila interminable.

«Primero entran los que tienen preferencia, es decir, los socios de la playa, los que pertenecen a esas entidades, a esos centros laborales, y después entonces entran las personas que vengan de la calle», explica el autor.

Su advertencia es directa: «Si son personas de la calle no les recomiendo venir para acá, porque se van a meter aquí tremenda cola, te van a coger aquí tres horas, cuatro horas por la mañana, esperando, entrarías a eso de las 11, a las 12 del día».

El fotógrafo permaneció dos horas en la fila. Muchas personas desistieron y se fueron antes de entrar.

Al final del video, ya casi en la puerta, Suárez resume con resignación: «Dos horas después, ya estamos aquí prácticamente en la puerta. Pero bueno, ya saben, dos horas».

La grabación acumuló más de 265,000 visualizaciones.

El contraste con la visita oficial es difícil de ignorar.

El sábado, Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta Peraza visitaron la instalación, que reabrió a inicios de julio tras cuatro meses de rehabilitación liderada por CACSA.

Tras recorrer las áreas de buceo, gimnasio, piscina, pizzería, galería de arte y sala infantil, el mandatario expresó: «Esta es una experiencia que puede ser multiplicada». La gestora del centro, Maytée Crespo Alonso, fue más cauta: «El reto es sostenerlo».

Lo que el régimen presentó como un espacio «abierto a la población» tiene, en la práctica, una jerarquía de acceso que excluye a trabajadores que también necesitan opciones de recreación, pero que no pueden hacerlo porque la mayoría de los círculos sociales obreros están destruidos.

El autor del video lo dice sin rodeos: «Pienso que todas estas playas deben ser abiertas para todo el mundo por igual y que las personas se hagan socios, sean de donde sean, y puedan disfrutar de la instalación que es una instalación en realidad de todos por igual».

«La playa que te tocó, bueno, esa es lamentablemente la que te tocó», concluye el autor del video, con una frase que resume mejor que cualquier discurso oficial la desigualdad que el régimen lleva 67 años prometiendo eliminar.

El patrón no es nuevo. En 2025, el régimen restauró el Club de las FAR -antiguo Miramar Yacht Club- para uso exclusivo de militares. Ahora le tocó a El Náutico para trabajadores de Transporte, ETECSA y la Aviación. ¿Y los demás?.

Mientras tanto, el CSO «Julio Antonio Mella», el antiguo Havana Yacht Club, permanece clausurado y en ruinas, y la instalación «La Concha», a metros del propio Náutico, fue destruida por un incendio en diciembre de 2024 tras décadas de abandono.

Todo esto ocurre en el verano más duro que viven los cubanos en décadas: apagones de entre 20 y 35 horas diarias en La Habana y un salario promedio que no llega a los 12 dólares mensuales al cambio informal.