Velero Open Arms llega a La Habana con ayuda humanitaria tras más de dos meses en el mar

El velero Astral, de la ONG española Open Arms, atracó el domingo en el puerto de La Habana tras completar una travesía de más de dos meses desde Barcelona, transportando siete toneladas de ayuda humanitaria destinadas a un hospital pediátrico de la capital cubana, informó AP.

La embarcación partió de Barcelona el 11 de mayo y realizó escalas en Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria antes de cruzar el Atlántico y el Mar Caribe, cubriendo aproximadamente 6,200 millas náuticas en su ruta hacia Cuba.

La carga incluye paneles solares fotovoltaicos, baterías, medicamentos e insumos sanitarios, todos destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos, cuidados intermedios y el laboratorio clínico del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana.

La misión, denominada «Rumbo a Cuba», está liderada por Óscar Camps, fundador de Open Arms, quien viajó a bordo durante toda la travesía, y por Miguel Urbán, cofundador del Partido Podemos y exdiputado del Parlamento Europeo, quien encabezó una delegación política que viajó por vía aérea.

A su llegada, Camps se refirió a las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos: «Esto es criminal, que se pueda interrumpir el funcionamiento de un hospital por una decisión política».

La eurodiputada Ana Miranda Paz, del BNG, integrante de la delegación política, señaló que el objetivo era «transmitir al pueblo cubano nuestro apoyo por la situación que están viviendo».

El Astral fue recibido en el puerto por autoridades partidistas y gubernamentales cubanas, así como por miembros de la delegación que ya se encontraban en La Habana.

La agenda prevista incluye reuniones con el gobernante Miguel Díaz-Canel, con autoridades de la Asamblea Nacional y con el cantautor Silvio Rodríguez.

Según una publicación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la campaña de recaudación logró reunir más de 17,000 euros, destinados íntegramente al hospital pediátrico, con el respaldo de más de 150 organizaciones políticas, sociales y sindicales españolas, entre ellas EH Bildu, Sumar, Esquerra Republicana, Compromís y Ecologistas en Acción.

Esta misión se suma a otras flotillas de izquierda internacional que han visitado la Isla, iniciada en marzo con la Flotilla «Nuestra América» -que llegó con unas 50 toneladas de ayuda y entre 500 y 650 activistas- y continuada en abril con el convoy «Primero de Mayo».

Estas iniciativas han generado críticas entre cubanos dentro y fuera del país, que las califican de «turismo ideológico». La periodista Yoani Sánchez resumió ese rechazo con una frase directa: «A hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo».

En redes sociales, cubanos han reaccionaron a estas flotillas con escepticismo con frases como «Yo veo muchas bocas y poca comida» o «Eso no lo ve el pueblo ni pasar», cuestionando si la ayuda material llega realmente a quienes más la necesitan.