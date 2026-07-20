Fuerte encontronazo público entre Alexis Valdés y Zajaris Fernández: "Eres un asco de ser humano"

El comediante cubano Alexis Valdés protagonizó un violento altercado público contra la actriz Zajaris Fernández el domingo en un bar restaurante de Miami, durante la final del Mundial de Fútbol 2026, según relató la propia Zajaris en un live de Instagram de más de 31 minutos realizado en la madrugada de este lunes.

Según el relato de Zajaris, todo comenzó cuando Claudia Valdés, pareja del comediante, se acercó a ella para pedirle que abandonara la zona donde estaban: «Yo no sé, tú puedes tener la amabilidad de irte del lugar donde estamos nosotros», le dijo, según la actriz.

Zajaris se negó a marcharse y entonces llegó Alexis Valdés, quien la confrontó en repetidas ocasiones —al menos cuatro, según su relato— acusándola de hablar mal de sus hijas y de ser aliada del comunicador Alex Otaola: «Te pusiste el bando de Otaola y toda esa mierda», le espetó.

En uno de esos acercamientos, Valdés le golpeó el teléfono mientras ella intentaba grabarlo, rompiéndole la pantalla y la cámara trasera, y le propinó empujones que obligaron a varios presentes a intervenir físicamente para separarlo: «Se tuvieron que meter gente en el medio para separarlo, para quitármelo de arriba», describió la actriz.

Zajaris llamó a la policía, que acudió al lugar, tomó reporte del incidente y ordenó la salida de Alexis Valdés y Claudia del establecimiento.

No hubo detenidos porque la propia Zajaris así lo solicitó, pese a que su abogada le recomendó que arrestaran al comediante.

La actriz explicó que el único conflicto real que podría existir entre ella y Valdés era una deuda de dinero pendiente desde hace años: «El único problema que pudiéramos tener es de un cierto dinero. No más nada».

Respecto a las acusaciones de ser aliada de Otaola, Zajaris las rechazó de plano: «Yo no me hablo con Otaola hace dos años ahorita. Y aún así no lo he dejado de apoyar en sus ideales, en los que tienen que ver conmigo».

El propio Otaola confirmó el incidente en Instagram y aclaró que él y Zajaris llevan dos años sin comunicarse, desmintiendo así la versión de Valdés sobre una supuesta alianza entre ambos.

El altercado ocurrió ante numerosos testigos y en un local con cámaras de seguridad, detalle que Zajaris subrayó en varias ocasiones durante su transmisión en vivo.

La actriz calificó la conducta de Valdés como «abusiva» y la comparó con actitudes propias del régimen cubano: «Ustedes hoy tuvieron una actitud socialista comunista, abusiva, me rompieron el teléfono».

Pese al shock que describió sentir, Zajaris aseguró haber mantenido la calma durante todo el episodio y cerró su transmisión con una frase contundente: «Abajo la dictadura y los que actúan como dictadores. Del bando que sean».

El enfrentamiento entre Alexis Valdés y Otaola se remonta a 2022, cuando el comunicador lo acusó de pagar salarios miserables a artistas, y los ataques mutuos entre ambos han continuado hasta la actualidad.

No es la primera vez que Zajaris se ve envuelta en un incidente de este tipo: en mayo de este año acusó al rapero Aldo de agredirla frente a su casa.

El reporte policial del incidente del domingo estará disponible aproximadamente 14 días después, es decir, alrededor del 2 de agosto.