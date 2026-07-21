¿Cuándo empiezan las clases del curso 2026-2027 en los diferentes condados de Florida?

El regreso a las aulas del curso 2026-2027 en Florida tendrá lugar en la segunda semana de agosto, aunque las fechas varían según el condado.

Padres y estudiantes deben revisar el calendario de su distrito para no llevarse sorpresas, ya que cada condado fija su propio inicio de clases de forma independiente.

En total, 38 de los 67 condados de Florida arrancan el 10 de agosto.

Sur de Florida: Fechas escalonadas en agosto

Broward y Palm Beach abren sus puertas el lunes 10 de agosto, siendo los primeros del sur del estado en iniciar el curso.

El condado de Monroe -los Cayos de Florida- arranca el miércoles 12 de agosto.

Miami-Dade, el distrito escolar más grande de Florida, comienza el jueves 13 de agosto, uno de los pocos en el estado que no inicia en la primera semana.

Su curso concluirá el 3 de junio de 2027, lo que deja a sus familias con uno de los veranos más largos del país.

El calendario oficial de Miami-Dade 2026-2027 está disponible para descarga en el sitio del distrito.

Florida Central: La mayoría arranca el 10 de agosto

En el área de Orlando, la mayoría de los condados de Florida Central inician el 10 de agosto, según confirmó Telemundo 31.

Los condados de Osceola, Seminole, Brevard, Lake y Volusia comienzan el lunes 10 de agosto.

Orange -donde se ubica Orlando- y Polk retrasan su inicio hasta el martes 11 de agosto.

Resto de Florida: Tampa, Jacksonville y Tallahassee

Hillsborough (Tampa), Duval (Jacksonville) y Leon (Tallahassee) tienen fijado su primer día de clases para el 10 de agosto, en línea con la mayoría de los distritos del estado.

Exención de impuestos para compras escolares en Florida

Antes del primer día de clases, las familias en Florida pueden aprovechar el período de exención de impuestos sobre ventas para artículos escolares, vigente del 20 de julio al 20 de agosto de 2026.

Quedan libres de impuesto la ropa y el calzado hasta $100 por artículo, los útiles hasta $50, los materiales educativos hasta $30, y equipos tecnológicos como laptops y tabletas hasta $1,500, tanto en tiendas físicas como en compras por internet.

Para el nuevo curso, Florida también introduce la enseñanza obligatoria de escritura cursiva en las escuelas públicas, además de una ley que establece que las escuelas medias no podrán comenzar antes de las 8:00 a.m. y las secundarias no antes de las 8:30 a.m.

Inicio de clases en otros lugares de Estados Unidos

Fuera de Florida, las fechas varían considerablemente.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) arranca el 12 de agosto.

Chicago y Denver comienzan el 24 de agosto. En el extremo opuesto, Nueva York no abre sus escuelas hasta el 10 de septiembre.

En cuanto al cierre del curso, Los Ángeles y Denver terminan el 4 de junio de 2027, Chicago el 11 de junio, y Nueva York el 28 de junio de 2027.

«Las familias en Miami, Denver y Los Ángeles tendrán el verano más largo, y las de Nueva York, el más corto», resume el calendario escolar 2026-2027 en Estados Unidos