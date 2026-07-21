¿Cuándo empiezan las clases del curso 2026-2027 en los diferentes condados de Florida?

El regreso a las aulas del curso 2026-2027 en Florida tendrá lugar en la segunda semana de agosto, aunque las fechas varían según el condado.
Padres y estudiantes deben revisar el calendario de su distrito para no llevarse sorpresas, ya que cada condado fija su propio inicio de clases de forma independiente.
En total, 38 de los 67 condados de Florida arrancan el 10 de agosto.
Sur de Florida: Fechas escalonadas en agosto
Broward y Palm Beach abren sus puertas el lunes 10 de agosto, siendo los primeros del sur del estado en iniciar el curso.
El condado de Monroe -los Cayos de Florida- arranca el miércoles 12 de agosto.
Miami-Dade, el distrito escolar más grande de Florida, comienza el jueves 13 de agosto, uno de los pocos en el estado que no inicia en la primera semana.
Su curso concluirá el 3 de junio de 2027, lo que deja a sus familias con uno de los veranos más largos del país.
El calendario oficial de Miami-Dade 2026-2027 está disponible para descarga en el sitio del distrito.
Florida Central: La mayoría arranca el 10 de agosto
En el área de Orlando, la mayoría de los condados de Florida Central inician el 10 de agosto, según confirmó Telemundo 31.
Los condados de Osceola, Seminole, Brevard, Lake y Volusia comienzan el lunes 10 de agosto.
Orange -donde se ubica Orlando- y Polk retrasan su inicio hasta el martes 11 de agosto.
Resto de Florida: Tampa, Jacksonville y Tallahassee
Hillsborough (Tampa), Duval (Jacksonville) y Leon (Tallahassee) tienen fijado su primer día de clases para el 10 de agosto, en línea con la mayoría de los distritos del estado.
Exención de impuestos para compras escolares en Florida
Antes del primer día de clases, las familias en Florida pueden aprovechar el período de exención de impuestos sobre ventas para artículos escolares, vigente del 20 de julio al 20 de agosto de 2026.
Quedan libres de impuesto la ropa y el calzado hasta $100 por artículo, los útiles hasta $50, los materiales educativos hasta $30, y equipos tecnológicos como laptops y tabletas hasta $1,500, tanto en tiendas físicas como en compras por internet.
Para el nuevo curso, Florida también introduce la enseñanza obligatoria de escritura cursiva en las escuelas públicas, además de una ley que establece que las escuelas medias no podrán comenzar antes de las 8:00 a.m. y las secundarias no antes de las 8:30 a.m.
Inicio de clases en otros lugares de Estados Unidos
Fuera de Florida, las fechas varían considerablemente.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) arranca el 12 de agosto.
Chicago y Denver comienzan el 24 de agosto. En el extremo opuesto, Nueva York no abre sus escuelas hasta el 10 de septiembre.
En cuanto al cierre del curso, Los Ángeles y Denver terminan el 4 de junio de 2027, Chicago el 11 de junio, y Nueva York el 28 de junio de 2027.
«Las familias en Miami, Denver y Los Ángeles tendrán el verano más largo, y las de Nueva York, el más corto», resume el calendario escolar 2026-2027 en Estados Unidos
Preguntas Frecuentes sobre el Inicio del Curso Escolar 2026-2027 en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo comienzan las clases en los diferentes condados de Florida para el curso 2026-2027?
El regreso a clases en Florida para el curso 2026-2027 será en la segunda semana de agosto, pero las fechas varían según el condado. En total, 38 de los 67 condados empiezan el 10 de agosto. En el sur de Florida, Broward y Palm Beach inician el 10 de agosto, Monroe el 12 de agosto y Miami-Dade el 13 de agosto.
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¿Qué beneficios fiscales ofrece Florida para la compra de artículos escolares en 2026?
Florida ofrece una exención del impuesto sobre las ventas para artículos escolares desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto de 2026. Esta exención incluye ropa y calzado hasta $100 por artículo, útiles hasta $50, materiales educativos hasta $30, y equipos tecnológicos hasta $1,500. Aplica tanto en tiendas físicas como en compras en línea.
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¿Qué cambios educativos se implementarán en Florida para el curso 2026-2027?
Para el curso 2026-2027, Florida introduce la enseñanza obligatoria de escritura cursiva en las escuelas públicas. Además, una nueva ley establece que las clases en escuelas medias no comenzarán antes de las 8:00 a.m., y en las secundarias, no antes de las 8:30 a.m.
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¿Cómo afecta la propuesta de reducción de impuestos a la propiedad en Florida a las familias?
La propuesta de reducción de impuestos a la propiedad busca elevar la exención de vivienda principal de $50,000 a $250,000, eliminando el impuesto para el 60 % de los propietarios. Esto podría significar ahorros anuales de aproximadamente $1,800 para propietarios en Broward y $1,500 en Miami-Dade, aunque podría afectar los ingresos de los gobiernos locales.
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