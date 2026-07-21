"Triste lo que estamos pasando": Cubana ante los apagones

Una cubana visiblemente angustiada resume en 14 segundos lo que millones de personas viven en la isla: sin electricidad, sin agua y con los alimentos echados a perder. Su testimonio publicado en Facebook acumula más de 80,000 reproducciones y se ha convertido en símbolo del hartazgo ante una crisis eléctrica sin precedentes.

«Triste, triste lo que estamos pasando a nosotros, consumiendo el agua caliente, todo echado a perder, no puedes comer, no puedes tener agua, nada», dice la mujer en el clip, que suma más de 1,200 reacciones y 139 comentarios.

El video no es un caso aislado. El 10 de julio de 2026, el déficit eléctrico en Cuba alcanzó un máximo histórico de 2,341 MW, con una generación disponible de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW, según datos de la Unión Eléctrica.

En lo que va de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado al menos cinco veces, tres de ellos en apenas ocho días, dejando a los aproximadamente 9,6 millones de habitantes de la isla sin electricidad durante períodos prolongados.

En La Habana, los cortes promedian entre 15 y 24 horas diarias. En Matanzas, una joven documentó 80 horas consecutivas sin luz ni agua en su hogar.

Las consecuencias sobre la alimentación son devastadoras. Según el Food Monitor Program, el 47,59% de los hogares cubanos ha perdido alimentos refrigerados por los apagones, cifra que supera el 80% en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus.

Otra cubana identificada como Karla Arelis mostró una caja de pollo echada a perder por los cortes, mientras que el 2 de julio una mujer publicó en TikTok imágenes de arroz, mango, yuca y cerezas en descomposición dentro de su refrigerador.

Los apagones también colapsan el suministro de agua: el 87% de los acueductos depende de bombas eléctricas, lo que deja a cerca de 2,7 millones de cubanos sin acceso regular al agua potable.

Las causas son estructurales: décadas de abandono del sistema termoeléctrico, maquinaria obsoleta sin mantenimiento y escasez de combustible agravada por la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, y desde México.

La crisis ha generado además una nueva estratificación social en Cuba: quienes pueden costear generadores o baterías tienen acceso a energía, mientras el resto sobrevive en la oscuridad y el calor, con temperaturas que superan los 38°C.

El hartazgo ha detonado protestas espontáneas. En barrios de La Habana como El Cerro, Luyanó, Regla y Guanabo se registraron cacerolazos y confrontaciones con autoridades. Una cubana encaró directamente a un oficial del MININT con una pregunta que resume la desesperación colectiva: «Queremos calidad de vida, que es un derecho que tengo. Mi comida se echó a perder, ¿quién me la va a pagar?»