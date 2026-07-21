"Triste lo que estamos pasando": Cubana ante los apagones

Una cubana visiblemente angustiada resume en 14 segundos lo que millones de personas viven en la isla: sin electricidad, sin agua y con los alimentos echados a perder. Su testimonio publicado en Facebook acumula más de 80,000 reproducciones y se ha convertido en símbolo del hartazgo ante una crisis eléctrica sin precedentes.
«Triste, triste lo que estamos pasando a nosotros, consumiendo el agua caliente, todo echado a perder, no puedes comer, no puedes tener agua, nada», dice la mujer en el clip, que suma más de 1,200 reacciones y 139 comentarios.
El video no es un caso aislado. El 10 de julio de 2026, el déficit eléctrico en Cuba alcanzó un máximo histórico de 2,341 MW, con una generación disponible de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW, según datos de la Unión Eléctrica.
En lo que va de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado al menos cinco veces, tres de ellos en apenas ocho días, dejando a los aproximadamente 9,6 millones de habitantes de la isla sin electricidad durante períodos prolongados.
En La Habana, los cortes promedian entre 15 y 24 horas diarias. En Matanzas, una joven documentó 80 horas consecutivas sin luz ni agua en su hogar.
Las consecuencias sobre la alimentación son devastadoras. Según el Food Monitor Program, el 47,59% de los hogares cubanos ha perdido alimentos refrigerados por los apagones, cifra que supera el 80% en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus.
Otra cubana identificada como Karla Arelis mostró una caja de pollo echada a perder por los cortes, mientras que el 2 de julio una mujer publicó en TikTok imágenes de arroz, mango, yuca y cerezas en descomposición dentro de su refrigerador.
Los apagones también colapsan el suministro de agua: el 87% de los acueductos depende de bombas eléctricas, lo que deja a cerca de 2,7 millones de cubanos sin acceso regular al agua potable.
Las causas son estructurales: décadas de abandono del sistema termoeléctrico, maquinaria obsoleta sin mantenimiento y escasez de combustible agravada por la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, y desde México.
La crisis ha generado además una nueva estratificación social en Cuba: quienes pueden costear generadores o baterías tienen acceso a energía, mientras el resto sobrevive en la oscuridad y el calor, con temperaturas que superan los 38°C.
El hartazgo ha detonado protestas espontáneas. En barrios de La Habana como El Cerro, Luyanó, Regla y Guanabo se registraron cacerolazos y confrontaciones con autoridades. Una cubana encaró directamente a un oficial del MININT con una pregunta que resume la desesperación colectiva: «Queremos calidad de vida, que es un derecho que tengo. Mi comida se echó a perder, ¿quién me la va a pagar?»
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La situación de los apagones en Cuba es crítica, con cortes de electricidad que pueden durar entre 15 y 24 horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en otras provincias como Matanzas. Estas interrupciones en el suministro eléctrico han colapsado el sistema eléctrico nacional y están afectando gravemente la vida diaria de los cubanos.
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¿Cómo afectan los apagones a la alimentación de las familias cubanas?
Los apagones han tenido un impacto devastador en la alimentación, ya que el 47,59% de los hogares cubanos reportó pérdida de alimentos refrigerados debido a la falta de electricidad. Este porcentaje supera el 80% en provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus. La falta de refrigeración adecuada lleva a que los alimentos se descompongan rápidamente, generando una pérdida económica significativa para las familias.
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¿Qué soluciones están buscando los cubanos ante la falta de electricidad?
Ante la falta de electricidad, los cubanos están recurriendo a métodos tradicionales y alternativos para cocinar y conservar alimentos, como el uso de fogones de carbón o leña. Además, se han visto obligados a repartir alimentos entre vecinos para cocinarlos de inmediato cuando hay electricidad o a buscar hielo como una solución temporal para mantener los alimentos frescos durante los apagones prolongados.
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¿Cuáles son las causas de la crisis eléctrica en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba se debe a problemas estructurales como el abandono de las plantas termoeléctricas, maquinaria obsoleta, falta de mantenimiento y escasez de combustible. Esta situación se ha agravado por la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela y México, y las dificultades para importar petróleo debido a sanciones internacionales.
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¿Qué impacto social están generando los apagones en Cuba?
Los apagones han desencadenado un descontento social significativo, con protestas espontáneas en varias regiones del país. Los cubanos han salido a las calles con cacerolazos y consignas de "¡Libertad!" y "¡Abajo la dictadura!" en respuesta a la falta de electricidad y las condiciones de vida deterioradas. Este malestar social refleja la desesperación y el agotamiento de la población ante la falta de soluciones efectivas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.