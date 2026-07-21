«Tengo más sed que miedo»: El desesperado mensaje de una madre cubana tras 16 días sin agua

«Ahora mismo tengo más sed que miedo». Con esa frase, Melanie Enamorado, una joven madre cubana de 24 años residente en Guanabacoa, resumió la desesperación que vive junto a su familia después de pasar aproximadamente 16 días sin acceso al agua.

El video, publicado en Facebook el domingo 19 de julio, fue grabado después de amamantar a su hija de cinco meses sin haber podido tomar agua en toda la mañana. En pocas horas superó las 37,000 reproducciones, acumuló más de 3,500 reacciones y cientos de comentarios.

«Voy a empezar breve: abajo la dictadura castrista», dice al inicio de la grabación, antes de relatar cómo la falta de un servicio básico ha transformado su manera de ver la realidad.

«Nos están llenando de odio, caballero. Por lo menos a mí me están llenando de odio. Y yo que aborrezco el odio, soy una persona de paz, pacifista. Amo el amor, amo la paz, pero ahora mismo nos están llenando de odio... y de valor», afirma.

La joven también expresa su frustración por la aparente resignación que observa a su alrededor.

«Los vecinos siguen tomando, jugando dominó, poniendo música... Yo no tengo por qué estar yendo a casa de la yuca a buscar agua. Algo tan básico... Sin agua uno no puede vivir; se muere, definitivamente se muere», lamenta.

Además de denunciar la escasez de agua, Melanie aseguró que su hija, que cumplió cinco meses el sábado, aún no ha recibido dos vacunas que debían aplicársele desde los dos meses de edad.

«El país con supuestamente la mejor salud del mundo. Dios mío», ironizó.

Una crisis que golpea a Guanabacoa

El testimonio de la joven coincide con uno de los peores momentos de la crisis del agua en La Habana.

El pasado 17 de julio, Aguas de La Habana informó que el impulsor de la planta de filtros de Justiz, en Guanabacoa, quedó fuera de servicio debido a una avería, agravando el desabastecimiento en ese municipio.

La situación forma parte de un problema mucho más amplio. Más de medio millón de habaneros enfrentan interrupciones prolongadas del suministro de agua y, a nivel nacional, cerca de tres millones de cubanos carecen de acceso regular al servicio.

Las dificultades responden, en buena medida, al colapso del sistema eléctrico. Cerca del 87 % del sistema de bombeo depende de la electricidad, mientras los prolongados apagones y la escasez de combustible impiden mantener operativa la infraestructura hidráulica.

Guanabacoa figura entre los municipios más afectados desde la rotura, en febrero, de una conductora principal de 48 pulgadas en San Miguel del Padrón, una avería que comprometió el suministro en amplias zonas del este de La Habana.

Un municipio marcado por las protestas

La crisis también ha alimentado el descontento social.

En las últimas semanas, Guanabacoa ha sido escenario de varios cacerolazos y protestas vecinales, entre ellos los registrados en La Hata el 8 de julio, en el Reparto Nalón el 11 de julio —coincidiendo con el aniversario del 11J— y en la Loma de la Pela los días 16 y 17 de julio.

Es en ese contexto donde Melanie decidió hacer pública su situación.

«A mis 24 años de vida, yo me niego a aceptar esta realidad. Me niego a conformarme con esto, porque esto no es vida. La vida es una sola y me niego a entregársela a quienes nos la están robando», afirmó.

Antes de terminar la grabación, dejó claro que no piensa guardar silencio.

«Esta ahora es el principio. No me pienso quedar con esto nada más», advirtió.