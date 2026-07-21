«Mentira, aquí nunca hay corriente ni señal»: cubanos desmienten a la TV oficial

Un reportaje del canal estatal Canal Caribe que celebra la instalación de paneles solares en el centro telefónico de Niquero, Granma, como garantía de comunicaciones ininterrumpidas, desató respuestas de cubanos que contradijeron la versión oficial.
El video publicado por Canal Caribe en Facebook presenta como un avance que 8 de los 13 municipios de Granma ya cuentan con estructuras fotovoltaicas para telecomunicaciones, y que el sistema instalado en Niquero —con una capacidad de 30 kilowatts— garantiza telefonía fija, móvil y el servicio Nauta Hogar las 24 horas del día.
Un funcionario de Etecsa citado en el reportaje asegura que «la cobertura celular dura todo el día y hasta alrededor de las 9 y tanto de la noche o 10 de la noche, esto en los momentos que haya déficit de energía eléctrica».
Pero los propios comentarios bajo el video cuentan una historia radicalmente distinta.
Un residente de Granma lo desmiente sin rodeos: «Mentira, soy de Granma, cuando se va la corriente no funciona nada, será en la casa de ella nada más».
Desde Guisa, también en Granma, otro cubano es aún más directo: «Aquí nunca hay corriente».
Una residente de Guane, Pinar del Río, reconoce que en su municipio instalaron los paneles, pero matiza que el beneficio es mínimo: «Solo dura unas horas, las demás seguimos incomunicados, y la telefonía móvil no funciona para nada a ninguna hora».
Desde Holguín, un vecino del poblado Fray Benito, en el municipio Rafael Freyre, describe la desigualdad que genera el programa: «Nunca tenemos conexión ni teléfono fijo ni Nauta Hogar ni nada, ya que estamos a 7 kilómetros de la cabecera municipal y no nos llega la señal de Etecsa, ya que ellos sí disfrutan las 24 horas del día de las comunicaciones».
Otros comentaristas piden que los beneficios lleguen a Manzanillo, descrito como «un desastre», y varios califican el reportaje directamente de «mentirosos» y «aire frito».
El escepticismo tiene fundamento. La propia Etecsa admitió en junio de 2026 que sus baterías de respaldo solo cubren unas pocas horas durante los apagones, y que en esos momentos cerca del 47,5% de las radiobases móviles quedan fuera de servicio, mientras que el 56,5% de los gabinetes de telecomunicaciones resultan afectados.
El déficit de generación eléctrica en Cuba alcanzó un récord histórico de 2,208 MW el 25 de junio de 2026, y el Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado al menos cinco veces en lo que va del año, con apagones que superan las 20 horas diarias en amplias zonas del país.
La dinámica que muestra este video —medios oficiales presentando avances parciales como soluciones totales, y ciudadanos desmintiendo en los propios comentarios— se ha convertido en un patrón recurrente: «Eso no existe en Cuba, es una máscara», resume uno de los comentarios. «Y si existe, es para los jefes, no para el pueblo».
Preguntas Frecuentes sobre la Instalación de Paneles Solares en Cuba y la Crisis Energética
CiberCuba te lo explica:
¿Realmente mejoran las comunicaciones los paneles solares en Cuba?
Los paneles solares instalados en Cuba no garantizan una mejora consistente en las comunicaciones. Aunque se presentan como una solución para mantener los servicios de telecomunicaciones operativos durante los apagones, residentes de diversas localidades han reportado que estos beneficios son limitados y temporales. La falta de energía eléctrica sigue afectando la cobertura y funcionalidad de servicios esenciales como la telefonía fija, móvil y el internet Nauta Hogar.
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¿Por qué ETECSA prioriza la instalación de paneles solares en sus infraestructuras?
ETECSA prioriza la instalación de paneles solares para mantener sus servicios operativos y generar ingresos para el Estado. A pesar de la crisis energética, el régimen cubano canaliza recursos hacia sectores que proporcionan ingresos, como las telecomunicaciones, en lugar de solucionar el déficit eléctrico que afecta a la población general. Esto ha generado críticas entre los ciudadanos, quienes ven cómo sus necesidades básicas quedan desatendidas.
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¿Cómo afectan los apagones a los servicios de telecomunicaciones en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba afectan gravemente los servicios de telecomunicaciones. ETECSA ha reconocido que cerca del 47.5% de las radiobases móviles y el 56.5% de los gabinetes de telecomunicaciones quedan fuera de servicio durante los cortes eléctricos. Esto provoca interrupciones en la telefonía fija y móvil, así como en el acceso a internet, dificultando la comunicación en todo el país.
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¿Cuál es el impacto de los robos de paneles solares en Cuba?
Los robos de paneles solares agravan la crisis de telecomunicaciones en Cuba. Estos incidentes dejan sin respaldo energético a nodos de telecomunicaciones, afectando a miles de usuarios. El aumento de estos robos refleja la alta demanda de energía en un país donde los apagones son cotidianos, y los paneles solares son bienes valiosos en el mercado negro.
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¿Qué medidas ha tomado ETECSA frente a la crisis energética en Cuba?
ETECSA ha implementado la instalación de sistemas fotovoltaicos como medida frente a la crisis energética. Este enfoque busca mitigar las interrupciones en sus servicios durante los apagones, pero no logra solucionar de fondo los problemas energéticos del país. A pesar de estas inversiones, la falta de electricidad sigue siendo un problema persistente que afecta a la mayoría de los cubanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.