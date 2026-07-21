«Mentira, aquí nunca hay corriente ni señal»: cubanos desmienten a la TV oficial

Un reportaje del canal estatal Canal Caribe que celebra la instalación de paneles solares en el centro telefónico de Niquero, Granma, como garantía de comunicaciones ininterrumpidas, desató respuestas de cubanos que contradijeron la versión oficial.

El video publicado por Canal Caribe en Facebook presenta como un avance que 8 de los 13 municipios de Granma ya cuentan con estructuras fotovoltaicas para telecomunicaciones, y que el sistema instalado en Niquero —con una capacidad de 30 kilowatts— garantiza telefonía fija, móvil y el servicio Nauta Hogar las 24 horas del día.

Un funcionario de Etecsa citado en el reportaje asegura que «la cobertura celular dura todo el día y hasta alrededor de las 9 y tanto de la noche o 10 de la noche, esto en los momentos que haya déficit de energía eléctrica».

Pero los propios comentarios bajo el video cuentan una historia radicalmente distinta.

Un residente de Granma lo desmiente sin rodeos: «Mentira, soy de Granma, cuando se va la corriente no funciona nada, será en la casa de ella nada más».

Desde Guisa, también en Granma, otro cubano es aún más directo: «Aquí nunca hay corriente».

Una residente de Guane, Pinar del Río, reconoce que en su municipio instalaron los paneles, pero matiza que el beneficio es mínimo: «Solo dura unas horas, las demás seguimos incomunicados, y la telefonía móvil no funciona para nada a ninguna hora».

Desde Holguín, un vecino del poblado Fray Benito, en el municipio Rafael Freyre, describe la desigualdad que genera el programa: «Nunca tenemos conexión ni teléfono fijo ni Nauta Hogar ni nada, ya que estamos a 7 kilómetros de la cabecera municipal y no nos llega la señal de Etecsa, ya que ellos sí disfrutan las 24 horas del día de las comunicaciones».

Otros comentaristas piden que los beneficios lleguen a Manzanillo, descrito como «un desastre», y varios califican el reportaje directamente de «mentirosos» y «aire frito».

El escepticismo tiene fundamento. La propia Etecsa admitió en junio de 2026 que sus baterías de respaldo solo cubren unas pocas horas durante los apagones, y que en esos momentos cerca del 47,5% de las radiobases móviles quedan fuera de servicio, mientras que el 56,5% de los gabinetes de telecomunicaciones resultan afectados.

El déficit de generación eléctrica en Cuba alcanzó un récord histórico de 2,208 MW el 25 de junio de 2026, y el Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado al menos cinco veces en lo que va del año, con apagones que superan las 20 horas diarias en amplias zonas del país.

La dinámica que muestra este video —medios oficiales presentando avances parciales como soluciones totales, y ciudadanos desmintiendo en los propios comentarios— se ha convertido en un patrón recurrente: «Eso no existe en Cuba, es una máscara», resume uno de los comentarios. «Y si existe, es para los jefes, no para el pueblo».