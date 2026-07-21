«La isla de los indígenas»: cubano recoge madera para poder cocinar

Un cubano conocido en redes sociales como «Soy El Kielo» publicó en Facebook un video de 17 segundos que resume con crudeza la realidad energética de la isla: recoger maderas desechadas por una vecina para tener con qué encender el fuego y preparar sus alimentos.
En el clip, el hombre muestra los materiales que logró conseguir y explica la situación sin rodeos: «Mira esto, para poder cocinar...., la vecina estaba botando unas maderas aquí de la placa, mira esto, para poder cocinar se la pedí».
El video, publicado bajo el hashtag #RealidadCubana, se suma a otras publicaciones que documentan cómo millones de cubanos han regresado a métodos de cocción propios de siglos anteriores.
No es la primera vez que este creador de contenido registra esa realidad. El 28 de marzo de 2026, publicó otro video que mostraba un fogón rudimentario de piedras y leños bajo el título «Cuba, año 2026: casi somos aborígenes», frase que se ha convertido en una expresión irónica extendida entre los cubanos para describir la regresión que impone la crisis energética.
La escena no es un caso aislado. En pleno 2026 muchos cubanos tienen que recurrir a leña, carbón vegetal, aserrín o cualquier material combustible que encuentren para poder cocinar. El gas licuado, cuando existe, se comercializa en dólares, moneda inalcanzable para quienes perciben ingresos en pesos cubanos. El carbón vegetal es considerado una misión imposible de conseguir en muchas zonas del país.
Detrás de esa escasez está el colapso del sistema eléctrico cubano. Los apagones alcanzan entre 22 y 36 horas diarias en varias provincias, y Cuba ha sufrido ocho apagones nacionales totales en 24 meses, cinco de ellos solo en 2026. En mayo de ese año el déficit de generación superó los 2,113 MW, un récord anual, frente a una demanda de 3,000 MW.
La búsqueda de leña no recae únicamente en adultos. Según testimonios previos, menores de edad deben recolectar madera antes de ir a estudiar, y círculos infantiles han cocinado con leña o aserrín para alimentar a los niños. La práctica también ha acelerado la deforestación en varias regiones de la isla.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel instó públicamente a la población a cocinar con leña y carbón, reconociendo de facto el derrumbe del sistema energético que el régimen lleva décadas administrando. Modernizar esa infraestructura, según estimaciones, requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares y un plazo mínimo de tres a cinco años, un horizonte que ofrece poco alivio a quienes hoy buscan maderas en la calle para poder comer.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos recurren a métodos de cocción como la leña y el carbón?
La crisis energética en Cuba ha obligado a muchos ciudadanos a usar leña y carbón debido a la escasez de gas licuado y los prolongados apagones que sufre el país, los cuales pueden durar hasta 36 horas. La falta de acceso a combustibles convencionales ha llevado a la población a buscar alternativas para poder cocinar sus alimentos.
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¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico cubano está colapsado, cubriendo solo el 50% de la demanda nacional, lo que ha resultado en apagones diarios de entre 22 y 36 horas en varias provincias. En 2026, los apagones nacionales han sido frecuentes, con un déficit de generación que ha superado los 2,113 MW frente a una demanda de 3,000 MW.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética ha impactado severamente en la vida diaria, dejando a millones de cubanos sin acceso estable a electricidad y gas, lo que afecta la refrigeración de alimentos, el suministro de agua y la capacidad de cocinar. Esto ha generado un ambiente de estrés y malestar, además de problemas de salud debido al humo de los fogones improvisados.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno ha instado a la población a utilizar leña y carbón para cocinar, reconociendo de facto el colapso del sistema energético. Sin embargo, esta medida ha sido insuficiente para aliviar la situación, ya que la modernización de la infraestructura eléctrica requeriría inversiones significativas y tiempo, un horizonte que no ofrece soluciones inmediatas a la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.