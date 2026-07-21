«La isla de los indígenas»: cubano recoge madera para poder cocinar

Un cubano conocido en redes sociales como «Soy El Kielo» publicó en Facebook un video de 17 segundos que resume con crudeza la realidad energética de la isla: recoger maderas desechadas por una vecina para tener con qué encender el fuego y preparar sus alimentos.

En el clip, el hombre muestra los materiales que logró conseguir y explica la situación sin rodeos: «Mira esto, para poder cocinar...., la vecina estaba botando unas maderas aquí de la placa, mira esto, para poder cocinar se la pedí».

El video, publicado bajo el hashtag #RealidadCubana, se suma a otras publicaciones que documentan cómo millones de cubanos han regresado a métodos de cocción propios de siglos anteriores.

No es la primera vez que este creador de contenido registra esa realidad. El 28 de marzo de 2026, publicó otro video que mostraba un fogón rudimentario de piedras y leños bajo el título «Cuba, año 2026: casi somos aborígenes», frase que se ha convertido en una expresión irónica extendida entre los cubanos para describir la regresión que impone la crisis energética.

La escena no es un caso aislado. En pleno 2026 muchos cubanos tienen que recurrir a leña, carbón vegetal, aserrín o cualquier material combustible que encuentren para poder cocinar. El gas licuado, cuando existe, se comercializa en dólares, moneda inalcanzable para quienes perciben ingresos en pesos cubanos. El carbón vegetal es considerado una misión imposible de conseguir en muchas zonas del país.

Detrás de esa escasez está el colapso del sistema eléctrico cubano. Los apagones alcanzan entre 22 y 36 horas diarias en varias provincias, y Cuba ha sufrido ocho apagones nacionales totales en 24 meses, cinco de ellos solo en 2026. En mayo de ese año el déficit de generación superó los 2,113 MW, un récord anual, frente a una demanda de 3,000 MW.

La búsqueda de leña no recae únicamente en adultos. Según testimonios previos, menores de edad deben recolectar madera antes de ir a estudiar, y círculos infantiles han cocinado con leña o aserrín para alimentar a los niños. La práctica también ha acelerado la deforestación en varias regiones de la isla.

El propio presidente Miguel Díaz-Canel instó públicamente a la población a cocinar con leña y carbón, reconociendo de facto el derrumbe del sistema energético que el régimen lleva décadas administrando. Modernizar esa infraestructura, según estimaciones, requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares y un plazo mínimo de tres a cinco años, un horizonte que ofrece poco alivio a quienes hoy buscan maderas en la calle para poder comer.