Régimen condena a los cubanos a cocinar con carbón mientras Díaz-Canel juega a la guerra

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Miguel Díaz-Canel presidió el onceno Día Nacional de la Defensa de 2026 en la Zona de Defensa Antonio Guiteras, del municipio Habana del Este, donde instó a garantizar materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña.

Mientras millones de cubanos sobreviven sin electricidad ni gas para cocinar, el propio gobernante reconoce, en medio de un ejercicio militar, que la población debe recurrir a la leña para alimentarse.

La declaración, recogida por el sitio oficial de la Presidencia cubana, resume con brutal claridad el nivel de colapso al que ha llegado el país bajo 67 años de dictadura comunista.

En el ejercicio participaron cerca de 1,900 residentes y trabajadores organizados en más de 60 Brigadas de Producción y Defensa, junto a los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, respectivamente.

Los entrenamientos incluyeron arme y desarme de fusiles, tiro, manejo de minas y explosivos, y prácticas de evacuación. Díaz-Canel insistió en que "cada semana, cada Día Nacional de la Defensa es una oportunidad para seguir perfeccionando nuestros planes".

El mismo día, el régimen realizó el Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026 en todas las instituciones de educación superior del país, con prácticas de tiro con fusiles AK y manejo de minas.

La contradicción es inocultable. Cuba registra en marzo de 2026 un déficit de generación eléctrica de hasta 2,025 MW en horas pico, con apenas 1,145 MW disponibles frente a una demanda de 3,000 MW, dejando al 64% del país sin electricidad durante horas.

El detonante inmediato del colapso fue la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, operación en la que murieron 32 militares cubanos de su escolta personal.

Ese hecho cortó el suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de crudo, cuando Cuba necesita entre 90,000 y 100,000 barriles diarios para su funcionamiento básico.

Paralelamente, México suspendió sus envíos el 9 de enero bajo presión estadounidense, dejando a la isla con reservas para apenas 15 a veinte días.

El 76% de la generación eléctrica cubana dependía en 2024 de combustibles derivados del petróleo, con más de la mitad importada.

Fue precisamente para responder a ese escenario geopolítico que el régimen declaró 2026 como el "Año de Preparación para la Defensa".