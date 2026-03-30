Régimen condena a los cubanos a cocinar con carbón mientras Díaz-Canel juega a la guerra

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Miguel Díaz-Canel presidió el onceno Día Nacional de la Defensa de 2026 en la Zona de Defensa Antonio Guiteras, del municipio Habana del Este, donde instó a garantizar materiales para la cocción, desde carbón vegetal hasta leña.
Mientras millones de cubanos sobreviven sin electricidad ni gas para cocinar, el propio gobernante reconoce, en medio de un ejercicio militar, que la población debe recurrir a la leña para alimentarse.
La declaración, recogida por el sitio oficial de la Presidencia cubana, resume con brutal claridad el nivel de colapso al que ha llegado el país bajo 67 años de dictadura comunista.
En el ejercicio participaron cerca de 1,900 residentes y trabajadores organizados en más de 60 Brigadas de Producción y Defensa, junto a los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, respectivamente.
Los entrenamientos incluyeron arme y desarme de fusiles, tiro, manejo de minas y explosivos, y prácticas de evacuación. Díaz-Canel insistió en que "cada semana, cada Día Nacional de la Defensa es una oportunidad para seguir perfeccionando nuestros planes".
El mismo día, el régimen realizó el Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026 en todas las instituciones de educación superior del país, con prácticas de tiro con fusiles AK y manejo de minas.
La contradicción es inocultable. Cuba registra en marzo de 2026 un déficit de generación eléctrica de hasta 2,025 MW en horas pico, con apenas 1,145 MW disponibles frente a una demanda de 3,000 MW, dejando al 64% del país sin electricidad durante horas.
El detonante inmediato del colapso fue la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, operación en la que murieron 32 militares cubanos de su escolta personal.
Ese hecho cortó el suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de crudo, cuando Cuba necesita entre 90,000 y 100,000 barriles diarios para su funcionamiento básico.
Paralelamente, México suspendió sus envíos el 9 de enero bajo presión estadounidense, dejando a la isla con reservas para apenas 15 a veinte días.
El 76% de la generación eléctrica cubana dependía en 2024 de combustibles derivados del petróleo, con más de la mitad importada.
Fue precisamente para responder a ese escenario geopolítico que el régimen declaró 2026 como el "Año de Preparación para la Defensa".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno cubano insta a cocinar con leña?
El gobierno cubano insta a cocinar con leña debido al colapso del sistema energético y de suministro de gas doméstico en el país. La necesidad de recurrir a métodos de cocción tan básicos refleja el nivel de crisis energética que enfrenta Cuba, con un déficit de generación eléctrica agudo y la falta de combustibles fósiles para mantener servicios básicos como la cocción de alimentos.
¿Cuál es la situación actual del suministro eléctrico en Cuba?
Cuba enfrenta un déficit eléctrico significativo. El país tiene una disponibilidad muy limitada de megavatios frente a una demanda mucho mayor, lo que ha llevado a apagones masivos que afectan hasta el 64% del territorio nacional durante horas pico. Esta situación se ha agravado en 2026 debido a la falta de combustible y el estado obsoleto de las infraestructuras energéticas.
¿Qué ha causado la crisis energética en Cuba en 2026?
La crisis energética en Cuba en 2026 es el resultado de múltiples factores, como la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, la falta de mantenimiento, la escasez de combustible debido al cese de envíos desde Venezuela y México, y la presión de sanciones internacionales. Además, la infraestructura energética ha recibido poca inversión durante años, contribuyendo al deterioro del sistema.
¿Cómo ha afectado la crisis energética a la vida cotidiana en Cuba?
La crisis energética ha afectado gravemente la vida cotidiana en Cuba, imponiendo apagones prolongados que interrumpen las actividades diarias. La falta de electricidad afecta la conservación de alimentos, el funcionamiento de servicios básicos como el agua potable y la refrigeración, y aumenta el estrés en una población ya golpeada por la situación económica general.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para abordar la crisis energética?
El gobierno cubano ha declarado 2026 como el "Año de Preparación para la Defensa" y ha instado a la población a utilizar métodos alternativos como el carbón y la leña para cocinar. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para solucionar la crisis estructural del sistema energético. La recuperación completa requeriría inversiones significativas y un marco de tiempo extendido, que actualmente parecen fuera del alcance del país.
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