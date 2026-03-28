Cuba, año 2026: “Casi somos aborígenes”

Son apenas 14 segundos de video, en tres planos consecutivos y con un audio en el que se dicen unas pocas palabras. Sin embargo, bastan para retratar la tragedia.

“Mira esto, caballo, mira. Oye, sí, caballero, esto es Cuba, año 2026. Vaya, échate ahí. Cuba, año 2026. 2026, señores. Vaya, échate ahí, normal”, se escucha decir a dos jóvenes en el clip subido a Facebook por un creador de contenido que firma como Soy El Kielo. En texto, solo una frase: "Casi somos aborígenes". Mientras, la lente en picado se enfoca en un rústico fogón de leña: 2 grandes piedras arrimadas como base, al centro unos leños ardiendo, y encima una parrilla tiznada sobre la cual la olla, también requemada de tizne, sirve para cocer o freír algunas salchichas en pequeñas rodajas.

¿Siglo XIX? ¿Una aldea perdida en la más intrincada jungla? ¿El set de filmación de una película histórica? Ojalá.

Pero la realidad, que siempre supera a la ficción, es más simple y dolorosa. Como insisten los jóvenes que filman: “Cuba, 2026”.

Apagones, reconocidos incluso por el Presidente del país, de hasta 30 y 40 horas, carencias de alimentación extraordinarias; transporte diezmado casi al extremo… país en quiebra en el que la gente, a fin de sobrevivir día a día debe no solo inventar estrategias de traslado o cocción de los pocos alimentos, sino también, para no sucumbir en la depresión, burlarse, bromear de sus propias condiciones.

Los cientos de comentarios a la publicación destacan la angustia generalizada antes tales circunstancias de vida, en una nación que, por un lado, recibe las presiones reforzadas del Gobierno de EE.UU., y por otro, no logra zafarse de una dictadura que lo ha traído hasta el panorama infrahumano del presente.

Miguel Díaz-Canel, mientras tanto, continúa encomiando la "resistencia creativa" de los cubanos, agradeciendo los donativos que llegan a la Isla y plantado en que el sistema político es innegociable. Recientemente, incluso, se refirió a la urgencia de garantizar en La Habana materiales para la cocción de alimentos, desde carbón vegetal hasta leña, materiales que la cúpula burocrática cubana no debe usar seguramente en sus hogares.

La gente, no solo cocina con leña. También enflaque, enferma, emigra o muere. Muere.

Y los que, en un rapto de desesperación, se lanzan a las calles, como sucedió en Morón, Ciego de Ávila, terminan bajo las garras de un aparato represivo que sí tiene recursos para perseguir, vigilar y castigar.

“Los logros de la revolución”, resume un forista. Otro subraya que el problema no es de ahora, aunque en este minuto esté en los extremos: “Hay personas y muchas, que nacieron así y así murieron ancianos, en esas mismas condiciones”.

¿Hasta cuándo?, se preguntan muchos.