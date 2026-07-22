Trump firma acuerdo nuclear con Arabia Saudí: ¿Qué contempla?

Donald Trump y el príncipe de Arabia Saudita (Imagen de referencia)

Donald Trump aprobó a finales de la semana pasada un acuerdo histórico de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita, valorado en decenas de miles de millones de dólares y con una vigencia de 30 años, según revelaron funcionarios de la administración a The Wall Street Journal.

El pacto fue firmado formalmente este miércoles por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman.

El convenio está diseñado para otorgar a empresas estadounidenses un papel central en el desarrollo de la infraestructura nuclear del reino, desplazando a competidores estratégicos como Rusia y China.

Westinghouse Electric y su reactor AP1000 -capaz de generar unos 1,100 megavatios de electricidad- figuran entre los principales beneficiarios.

La cláusula más polémica: El enriquecimiento de uranio

Una disposición clave del acuerdo abre la puerta a que Arabia Saudita enriquezca uranio en su propio territorio.

Antes de que eso ocurra, un equipo conjunto de ambos países llevará a cabo un estudio de dos años para evaluar si el enriquecimiento doméstico está justificado y resulta comercialmente viable.

Si el estudio lo avala, empresas estadounidenses construirían la instalación bajo un sistema de «caja negra» que impediría la transferencia de tecnología sensible a Riad.

Si Washington se opone al enriquecimiento tras conocer los resultados, Arabia Saudita no podrá desarrollar esa capacidad por cuenta propia ni con otro socio extranjero durante 10 años.

Expertos en no proliferación consultados por el diario estadounidense advirtieron que «cualquier centrifugadora activa en suelo saudita puede abrir la puerta a un eventual programa de armas».

Sin el "estándar de oro" ni el Protocolo Adicional del OIEA

El acuerdo genera inquietud adicional porque Arabia Saudita rechazó adherirse al Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mecanismo que habría permitido inspecciones más rigurosas.

Según un funcionario de EE.UU. citado por CNN, Riad se resistió a firmar ese protocolo «por temor a que, en teoría, permitiera a los inspectores ingresar a la ciudad santa de La Meca o a los palacios reales».

El reino también rechazó el llamado «estándar de oro» -la renuncia permanente al enriquecimiento doméstico y al reprocesamiento de combustible gastado- a diferencia de los Emiratos Árabes Unidos, que sí lo aceptaron en 2009, lo que les permitió construir la planta nuclear de Barakah.

En su lugar, el pacto contempla un mecanismo bilateral de salvaguardias que deberá ser ratificado por la Junta de Gobernadores del OIEA.

Voces a favor y en contra

Robert Einhorn, antiguo alto cargo del Departamento de Estado especializado en no proliferación, reconoció los beneficios potenciales pero advirtió sobre sus riesgos:

«El acuerdo podría ayudar a revitalizar la industria nuclear estadounidense, reforzar los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudí y negar a Rusia y China un papel estratégicamente importante. Pero, si no incluye restricciones suficientes, especialmente sobre el enriquecimiento de uranio, podría aumentar los riesgos de proliferación nuclear en Oriente Próximo y más allá».

Más contundente fue Henry Sokolski, director ejecutivo del Centro de Educación en Políticas de No Proliferación:

«Si Arabia Saudí da este paso, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto seguirán el mismo camino. Pensar que esto terminará bien es delirante».

El trasfondo geopolítico

El acuerdo se produce en un momento de alta tensión regional.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman declaró en 2018 que, si Irán llegara a desarrollar un arma nuclear, Arabia Saudita seguiría su ejemplo «lo antes posible».

Irán mantiene reservas de uranio enriquecido y ha prometido preservar su programa nuclear pese a meses de bombardeos estadounidenses.

Arabia Saudita y Pakistán -potencia nuclear- firmaron recientemente un pacto de defensa mutua.

El ministro de Defensa paquistaní aseguró que el arsenal nuclear de su país «estará disponible para Arabia Saudita si es necesario», declaración interpretada como una advertencia dirigida a Israel.

La administración Biden había condicionado la cooperación nuclear con Riad a la normalización de relaciones con Israel, proceso paralizado tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Trump retomó las negociaciones sin imponer esa condición, en línea con el paquete de acuerdos comerciales valorado en más de 600,000 millones de dólares que anunció durante su visita a Riad en mayo de 2025.

Camino al Congreso

El acuerdo será enviado al Congreso estadounidense para su revisión en los próximos días.

Bloquearlo requeriría una resolución conjunta y una mayoría de dos tercios para superar un eventual veto presidencial, lo que hace técnicamente difícil su rechazo.

Varios legisladores ya han solicitado detalles sobre las garantías de no proliferación, y el debate sobre el equilibrio entre transferencia tecnológica, seguridad regional y prevención de una carrera armamentista en Oriente Medio permanece abierto.