Marco Rubio señala los dos grandes problemas de Cuba: un modelo económico que no funciona y el fin del petróleo de Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, identificó este miércoles desde Manila, Filipinas —donde participa en la cumbre ministerial de la ASEAN— los dos factores que considera centrales en el colapso cubano: un sistema económico estructuralmente inviable y la desaparición del suministro gratuito de petróleo venezolano.

Las declaraciones, difundidas por el Departamento de Estado en sus redes sociales, se produjeron durante una rueda de prensa al margen de la agenda diplomática regional, cuando periodistas le preguntaron sobre las expectativas de cambio en la isla.

«El problema fundamental que tiene Cuba ahora mismo son dos cosas. La número uno es que su sistema económico no funciona, porque ese sistema económico no existe en ningún otro lugar del mundo. Es completamente al revés. Simplemente no funciona. Y por eso la gente tiene que irse del país. Y la número dos es que ya no reciben petróleo gratis de Venezuela», afirmó Rubio.

El secretario reveló además un detalle que desnuda la lógica del régimen: aproximadamente el 60% del crudo que Cuba recibía gratuitamente de Venezuela no se destinaba a la red eléctrica del país, sino que se revendía en mercados internacionales a cambio de divisas.

«El mayor problema de Cuba es que su régimen es un desastre, su modelo económico no funciona y las personas que dirigen el país no saben lo que están haciendo. Lo único que les interesa es aferrarse al poder», sentenció.

Rubio calificó a Cuba de «estado fallido» en dos ocasiones durante la misma intervención, y añadió que el régimen teme deliberadamente la prosperidad económica: «Tienen miedo de que las libertades económicas les hagan perder el control sobre la gente».

Ante las preguntas sobre plazos para un cambio de régimen, Rubio rechazó cualquier cronograma: «Los asuntos globales no son una miniserie en la que todo se resuelve en tres episodios».

Y añadió que Cuba ha perdido entre el 10% y el 15% de su población desde 2021 a causa de la mala gestión del régimen.

En paralelo a su diagnóstico, el secretario reiteró que comenzó el envío de más de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria a la isla, distribuida exclusivamente por entidades no gubernamentales —Catholic Relief Services, Cáritas Cuba e Iglesia Católica— sin intermediación del gobierno cubano.

«El objetivo es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad y una vida mejor», concluyó Rubio y agregó: «Las personas que están al mando allí ahora mismo simplemente no quieren hacerlo. Es una lástima».

Las declaraciones de Manila se producen pocos días después de que el Departamento de Estado publicara el informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», un documento de unas 100 páginas que acusa al régimen de haber patrocinado el izquierdismo radical en EE.UU. durante más de seis décadas y documenta 18 instalaciones de inteligencia de señales en la isla, incluidas dos rusas.