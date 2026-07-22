Madre cubana a su niña de cinco años: «Solo tengo abrazos e impotencia»

Una madre cubana resumió en una sola imagen el agotamiento de miles de familias en la isla: sentada en una mecedora (balance), abanicando a su hija de cinco años dormida en su regazo y en medio del calor sofocante de una jornada sin electricidad.
Elizeida Rueda, originaria de Guantánamo y residente en La Habana, publicó la fotografía en su perfil de Facebook junto a un texto muy conmovedor.
«¿Cómo le explico a una niña de 5 años que el 'no hay' es lo único que nos queda?», escribió Rueda al inicio de su publicación.
La imagen de esta madre carando a su pequeña que a duras penas cabe en su regazo mientras intenta darle algo de consulo mediante un abanico resulta muy emotiva.
«Esta foto es el resumen de mis noches. Ella, con su inocencia, me pregunta por qué no hay corriente, por qué no puedo poner el ventilador para que duerma sin sudar, por qué no puede ver sus muñequitos para distraerse», relató.
Rueda, que según su perfil es graduada de medicina y trabaja actualmente como manicure en La Habana, describió la impotencia de no tener respuestas para su hija: «Y a mí, que la tengo en brazos echándole aire para aliviarle el calor, se me deshace el corazón».
Su publicación cerró con una frase que sintetiza el sentir de muchos padres cubanos: «Ningún niño debería saber lo que es el calor sofocante y la oscuridad como algo normal. No tengo respuestas para ella, solo tengo abrazos y la impotencia más grande de este mundo. Esto no es vida para ellos».
En los comentarios, añadió otra reflexión igualmente desgarradora: «Ninguna madre debería pasar la noche abanicando a su hijo entre el sudor y las lágrimas, inventando mentiras para justificar la oscuridad. La infancia de nuestros niños no se recupera».
«La infancia de nuestros niños no se recupera», insistió Rueda en sus comentarios, una frase que, para muchas familias cubanas, ya no suena a metáfora sino a diagnóstico.
El testimonio llega en uno de los peores momentos de la crisis eléctrica cubana. En lo que va de julio de 2026, el Sistema Eléctrico Nacional ha colapsado de forma total al menos tres veces: el 6, el 10 y el 14 de julio.
El dolor de Rueda no es un hecho aislado.
Otras madres cubanas han documentado situaciones similares en redes sociales durante estos meses: una madre que abanicó a su hija de cuatro años durante más de 30 horas de apagón, otra cuyo bebé de un año dormía en un catre en el patio tras horas sin electricidad, o una más cuyo hijo de un año no podía permanecer dentro de la vivienda por el calor insoportable.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el impacto de la crisis eléctrica en la vida cotidiana de las familias cubanas?
La crisis eléctrica en Cuba afecta gravemente la vida diaria de las familias. Los apagones prolongados, que pueden durar hasta 24 horas al día, obligan a las familias a vivir en condiciones extremas, sin ventilación, refrigeración de alimentos ni acceso a agua potable. Los niños sufren especialmente debido al calor sofocante y la falta de entretenimiento básico, como ver dibujos animados. Esta situación también impacta en la salud mental de la población, aumentando los niveles de estrés, ansiedad y depresión.
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¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a la infancia en Cuba?
La infancia en Cuba está siendo gravemente afectada por la crisis eléctrica. Los niños enfrentan noches de calor extremo y poca ventilación, lo que les impide descansar adecuadamente. Este entorno estresante también afecta su rendimiento escolar y salud emocional. Situaciones como dormir bajo mosquiteros o a la intemperie para escapar del calor se han vuelto cotidianas, afectando su desarrollo y bienestar.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para resolver la crisis eléctrica?
El gobierno cubano no ha implementado soluciones efectivas para resolver la crisis eléctrica. A pesar de los continuos apagones y el sufrimiento de la población, no se han anunciado medidas concretas que indiquen una mejora inminente de la situación. La falta de inversión en infraestructura energética y la dependencia de tecnologías obsoletas agravan el problema, dejando a la población sin respuestas ni mejoras visibles.
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¿Existe alguna ayuda internacional para aliviar la crisis energética en Cuba?
La ONU ha lanzado un llamamiento humanitario para asistir a los cubanos afectados por la crisis energética. Sin embargo, la efectividad de esta ayuda está limitada por la capacidad del régimen cubano para distribuir recursos de manera equitativa y transparente. Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica para muchas familias que dependen de soluciones a largo plazo que aún no se han materializado.
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