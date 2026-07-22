Cuba suma efectivos para los Juegos de Santo Domingo 2026

Un nuevo contingente de atletas, entrenadores, personal médico y directivos cubanos aterrizó este miércoles en Santo Domingo para reforzar la delegación que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, según informó el medio estatal JIT.

El grupo llegó encabezado por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas por el embajador cubano en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes.

Entre los deportistas que integraron este vuelo figuran competidores de ciclismo, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín y hockey sobre césped, junto a técnicos de varias disciplinas y especialistas del Instituto de Medicina del Deporte.

El martes habían llegado ya los representantes del tiro con arco, el bádminton y el tenis, mientras que otras selecciones —judo, tiro, triatlón, remo y levantamiento de pesas— llevan días en suelo dominicano completando su preparación.

Para las primeras horas del jueves se espera un tercer grupo que incluirá judocas, voleibolistas de sala y playa, taekwondocas, ajedrecistas, softbolistas y veleristas.

En total, Cuba inscribió 504 competidores en 42 disciplinas, con participación prevista en 356 de las 497 pruebas convocadas, una de las delegaciones más numerosas del evento.

Vento Montiller fijó como objetivo mantenerse entre los tres primeros del medallero general, posición que Cuba ya ocupó en San Salvador 2023, donde cosechó 74 oros, 59 platas y 63 bronces.

«Los objetivos están bien identificados, incluido el de mantenernos entre los tres primeros en el medallero por países, y nos enorgullece saber que contamos con muchas motivaciones para hacerlo realidad», declaró el titular del INDER en el aeropuerto.

La participación cubana llega, sin embargo, con una baja notable: nueve de los 12 integrantes del equipo de canotaje desertaron durante una concentración en Montreal, Canadá, entre el 15 y el 18 de julio, lo que dejó a Cuba sin representación práctica en esa disciplina.

El discurso oficial del régimen enmarca la delegación en el contexto del centenario del nacimiento de Fidel Castro y atribuye las dificultades de preparación al embargo estadounidense. Díaz-Canel fue citado por Vento para señalar que los atletas «han entrenado entre apagones y la escasez», aunque la crisis energética y el desabastecimiento que padece Cuba son consecuencia directa de décadas de gestión del sistema comunista.

La abanderada oficial de la delegación cubana es Leyanis Pérez, tricampeona mundial de triple salto, designada en ceremonia celebrada el 18 de julio.

La ceremonia inaugural de los Juegos está programada para el viernes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, aunque las competencias arrancaron el 20 de julio con el polo acuático, donde Cuba ya acumula victorias masculina y femenina tras superar a Guatemala y Venezuela respectivamente.