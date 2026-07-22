Denuncian abandono del león en zoológico de Florida en Camagüey

Un león macho encerrado en una jaula oxidada y deteriorada, con las costillas visiblemente marcadas y sin recibir alimentos durante "un mes completo": esa es la situación que denuncia la activista Ailen Vargas Abella en Facebook sobre el único felino que habita el zoológico del municipio de Florida, en la provincia de Camagüey.

Las fotografías que acompañan la denuncia muestran al animal encerrado en un recinto construido con varillas de hierro corrugado oxidadas, piso de tierra sucia, escombros y huesos en el suelo, con paredes de concreto descascaradas. La condición física del león refleja una desnutrición severa.

«Aunque se mantiene con vida después de UN mes entero sin recibir alimentos, el animal está encerrado, pero ciertamente las condiciones de la jaula NO son las más adecuadas», escribió Vargas Abella, dirigiendo su alerta a los directivos de Servicios Comunales de Florida.

La autora de la denuncia señala que la responsabilidad no recae únicamente en los cuidadores locales, sino también en la institución provincial, que en 2018 —cuando Florida fue sede del acto provincial por el 26 de julio— se comprometió a trasladar al animal al zoológico provincial. Ese compromiso lleva ocho años sin cumplirse.

«Alerto sobre la situación de este animal que NO sufre solo el abandono de los locales que tienen que velar por alimentarlo, sino por la institución provincial», afirmó Vargas Abella.

León, publicación en Facebook

Además del estado del animal, la activista describe el entorno del zoológico como «casi una selva impenetrable por el enyerbamiento», y advierte que ya retiraron parte de la cerca perimetral ubicada justo detrás de la jaula del león.

Este no es el primer llamado de atención sobre este caso. En diciembre de 2025, el periodista independiente José Luis Tan Estrada ya había denunciado que el mismo animal llevaba ocho días sin comer. La nueva denuncia eleva ese período a un mes completo.

León, publicación en Facebook

Vargas Abella invocó en su publicación el Decreto-Ley No. 31 de Bienestar Animal y la Resolución 140 del 2021, normas cubanas vigentes desde julio de 2021 que prohíben expresamente «todo tipo de maltrato, abuso, tortura, abandono y asesinato cruel de animales» y establecen que los animales tienen derecho a «recibir atención, cuidado, respeto y protección».

La aplicación práctica de estas normas en instalaciones estatales ha sido prácticamente nula, según las denuncias acumuladas.

El caso del zoológico de Florida se inscribe en un patrón de deterioro generalizado documentado en toda la isla.

En abril de 2026, se denunció abandono extremo de leones en el zoológico del Casino Campestre de Camagüey, con imágenes de animales con costillas y huesos de la cadera marcados. La dirección de ese recinto respondió a las críticas reconociendo que la crisis económica afecta la alimentación y el funcionamiento del lugar.

Situaciones similares se han registrado en el Zoológico de 26 en La Habana, en el zoológico de Colón, Matanzas, descrito como «un cementerio en vida», y en los recintos de Santiago de Cuba y Sancti Spíritus, donde desde 2023 no hay servicio de agua corriente para los animales.

«La falta de compromiso y la irresponsabilidad de quienes tienen que velar por las condiciones del animal son la consecuencia de la situación deprimente que tiene el zoológico y el león, que es casi INMORTAL, si se tiene en cuenta la falta de atención a la cual lo tienen sometido», concluyó Vargas Abella, quien anunció que regresará al tema próximamente.