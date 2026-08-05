De campeón de lucha a rescatista: El Chileno dedica su vida a los animales en Isla de la Juventud

El Chileno, un antiguo practicante de lucha reconocido en Isla de la Juventud, dedica actualmente buena parte de su vida a alimentar, rescatar y buscar hogares para animales abandonados en las calles del municipio especial.

La historia fue compartida este martes por Radio Caribe, en una publicación que destacó la transformación del antiguo deportista en protector de animales.

Actualmente El Chileno tiene bajo su cuidado ocho perros y dos gatas con crías listas para ser entregadas en adopción.

También recorre las calles llevando agua y comida a perros y gatos sin hogar.

Pero su labor no termina con la alimentación. En algunas ocasiones recoge a los animales, les proporciona atención en su casa y permanece a cargo de ellos hasta encontrar personas dispuestas a adoptarlos.

El protector forma parte del grupo Rescate y Protección Animal Isla de la Juventud, una iniciativa dedicada a auxiliar a animales abandonados y promover su adopción. Radio Caribe lo describió como «un ángel» y resaltó el amor y la ternura con que realiza ese trabajo.

La publicación recordó que, durante su juventud, El Chileno entrenó lucha y llegó a convertirse en un campeón reconocido en el territorio pinero.

Su historia se suma a la de numerosos cubanos que sostienen con recursos propios el rescate animal.

En 2025 en La Habana, por ejemplo, Carmen se había convertido en una figura esencial de la protección animal en El Cotorro, donde coordinaba rescates y movilizaba ayuda sin respaldo estatal.

Un años antes fue muy conocido el caso de Nélida, una cubana que alimentaba colonias de gatos callejeros en La Habana Vieja, así como el de Odalis León, quien en 2023 convirtió su vivienda en refugio para más de 60 perros y dos gatos.

El trabajo de estos protectores resulta decisivo para animales que dependen de la solidaridad individual, especialmente en un contexto marcado por la escasez de alimentos, medicamentos veterinarios y espacios de acogida.

Gracias a ellos, los animales en Cuba tienen una verdadera oportunidad de sobrevivir.