De campeón de lucha a rescatista: El Chileno dedica su vida a los animales en Isla de la Juventud

El Chileno, un antiguo practicante de lucha reconocido en Isla de la Juventud, dedica actualmente buena parte de su vida a alimentar, rescatar y buscar hogares para animales abandonados en las calles del municipio especial.
La historia fue compartida este martes por Radio Caribe, en una publicación que destacó la transformación del antiguo deportista en protector de animales.
Actualmente El Chileno tiene bajo su cuidado ocho perros y dos gatas con crías listas para ser entregadas en adopción.
También recorre las calles llevando agua y comida a perros y gatos sin hogar.
Pero su labor no termina con la alimentación. En algunas ocasiones recoge a los animales, les proporciona atención en su casa y permanece a cargo de ellos hasta encontrar personas dispuestas a adoptarlos.
El protector forma parte del grupo Rescate y Protección Animal Isla de la Juventud, una iniciativa dedicada a auxiliar a animales abandonados y promover su adopción. Radio Caribe lo describió como «un ángel» y resaltó el amor y la ternura con que realiza ese trabajo.
La publicación recordó que, durante su juventud, El Chileno entrenó lucha y llegó a convertirse en un campeón reconocido en el territorio pinero.
Su historia se suma a la de numerosos cubanos que sostienen con recursos propios el rescate animal.
En 2025 en La Habana, por ejemplo, Carmen se había convertido en una figura esencial de la protección animal en El Cotorro, donde coordinaba rescates y movilizaba ayuda sin respaldo estatal.
Un años antes fue muy conocido el caso de Nélida, una cubana que alimentaba colonias de gatos callejeros en La Habana Vieja, así como el de Odalis León, quien en 2023 convirtió su vivienda en refugio para más de 60 perros y dos gatos.
El trabajo de estos protectores resulta decisivo para animales que dependen de la solidaridad individual, especialmente en un contexto marcado por la escasez de alimentos, medicamentos veterinarios y espacios de acogida.
Gracias a ellos, los animales en Cuba tienen una verdadera oportunidad de sobrevivir.
Preguntas frecuentes sobre el rescate animal y la situación social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es El Chileno y cuál es su labor en Isla de la Juventud?
El Chileno es un antiguo campeón de lucha que actualmente dedica su vida a rescatar, alimentar y buscar hogares para animales abandonados en Isla de la Juventud. Forma parte del grupo Rescate y Protección Animal Isla de la Juventud, donde se encarga de cuidar a varios perros y gatos, además de recorrer las calles para alimentar a los animales sin hogar.
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¿Cuál es el contexto de la protección animal en Cuba?
El trabajo de protección animal en Cuba es sostenido principalmente por iniciativas privadas y ciudadanos individuales, como El Chileno y otros activistas, debido a la falta de apoyo estatal. En un contexto de escasez de recursos, estos protectores se esfuerzan por alimentar y cuidar a los animales abandonados, un esfuerzo que se vuelve vital dada la crisis económica y social que afecta a la isla.
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¿Cómo afecta la crisis económica en Cuba a las iniciativas de rescate animal?
La crisis económica en Cuba genera una escasez de alimentos y medicamentos veterinarios, lo que dificulta el trabajo de los rescatistas. Además, la falta de centros de acogida estatales obliga a individuos como El Chileno a asumir responsabilidades que deberían ser atendidas por el gobierno, lo que incrementa las dificultades para sostener estos esfuerzos de manera efectiva y continua.
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¿Qué otras iniciativas de rescate se destacan en Cuba y en el extranjero?
Además de El Chileno, se destacan figuras como Carmen en El Cotorro, Nélida en La Habana Vieja y Odalis León, quienes han asumido roles cruciales en la protección animal en Cuba. En el extranjero, Yaileny Selema dirige el santuario Second Chance Farm en Nevada, donde rescata y cuida a animales con discapacidades, mostrando el compromiso de la diáspora cubana con esta causa.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.